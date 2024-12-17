https://ria.ru/20241217/kitay-1989586565.html

Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для иностранцев

Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для иностранцев - РИА Новости, 17.12.2024

Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для иностранцев

Власти КНР увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан ряда государств, включая граждан России, с 144 до 240 часов, следует из заявления... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:59

2024-12-17T05:59

2024-12-17T05:59

китай

россия

белоруссия

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ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Власти КНР увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан ряда государств, включая граждан России, с 144 до 240 часов, следует из заявления государственного управления по делам миграции КНР. Как следует из заявления, распространенного во вторник Центральным телевидением Китая, с 17 декабря этого года иностранные граждане из 54 стран, включая Россию, смогут въехать с целью транзитной поездки без визы через любой из 60 пунктов пропуска в 24 регионах страны и находиться на территории Китая не более 240 часов. Отмечается, что количество пунктов для въезда расширилось с первоначальных 39 до 60, а количество регионов с 19 до 24. Для того, чтобы въехать в Китай для совершения транзитной поездки путешественнику необходимо иметь международный паспорт, действительный не менее трех месяцев, а также соответствующие документы, включая авиабилеты, для въезда в третью страну (регион). Срок транзитного пребывания начинает отсчитывая с полуночи новых суток после пребывания. Транзитные послабления, в частности, также распространяются на граждан Белоруссии, Украины, США.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html

китай

россия

белоруссия

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китай, россия, белоруссия