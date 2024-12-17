https://ria.ru/20241217/kitay-1989585731.html
Китай и Россия поддержат высокую степень взаимного доверия, заявил Ван И
Китай и Россия поддержат высокую степень взаимного доверия, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024
Китай и Россия поддержат высокую степень взаимного доверия, заявил Ван И
Китай и Россия в ответ на изменения международной обстановки будут поддерживать высокую степень стратегического взаимодоверия, заявил во вторник министр... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:40
2024-12-17T05:40
2024-12-17T05:40
в мире
китай
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай и Россия в ответ на изменения международной обстановки будут поддерживать высокую степень стратегического взаимодоверия, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Сталкиваясь с серьезными изменениями международной ситуации Китай и Россия будут поддерживать высокую степень стратегического взаимного доверия", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик)
Китай и Россия поддержат высокую степень взаимного доверия, заявил Ван И
Ван И: Китай и Россия поддержат высокую степень взаимного доверия