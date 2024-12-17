https://ria.ru/20241217/kitay-1989584445.html
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:22
2024-12-17T05:22
2024-12-17T05:23
в мире
китай
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов, они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии. Он отметил, что "китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, и они не подвержены вмешательству внешних факторов".
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в мире, китай, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик)
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Ван И: отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон