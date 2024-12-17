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Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024
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05:22 17.12.2024 (обновлено: 05:23 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kitay-1989584445.html
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:22
2024-12-17T05:23
в мире
китай
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов, они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии. Он отметил, что "китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, и они не подвержены вмешательству внешних факторов".
https://ria.ru/20241213/pekin-1989039836.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик)
Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Ван И: отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И на встрече президента РФ Владимира Путина с высокими представителями государств БРИКС
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И на встрече президента РФ Владимира Путина с высокими представителями государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов, они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
Он отметил, что "китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, и они не подвержены вмешательству внешних факторов".
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО
13 декабря, 13:02
 
В миреКитайРоссияВан И (политик)
 
 
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