https://ria.ru/20241217/kitay-1989584445.html

Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024

Отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:22

2024-12-17T05:22

2024-12-17T05:23

в мире

китай

россия

ван и (политик)

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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов, они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии. Он отметил, что "китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, и они не подвержены вмешательству внешних факторов".

https://ria.ru/20241213/pekin-1989039836.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, ван и (политик)