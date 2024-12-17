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Ван И прокомментировал отношения России и Китая - РИА Новости, 17.12.2024
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05:19 17.12.2024 (обновлено: 05:20 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kitay-1989584166.html
Ван И прокомментировал отношения России и Китая
Ван И прокомментировал отношения России и Китая - РИА Новости, 17.12.2024
Ван И прокомментировал отношения России и Китая
Отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми, заявил во... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:19
2024-12-17T05:20
в мире
россия
ван и (политик)
китай
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китайско-российские отношения, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, с каждым днем становятся все более зрелыми и стабильными, независимыми и крепкими, они стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году китайской дипломатии.
https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html
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в мире, россия, ван и (политик), китай
В мире, Россия, Ван И (политик), Китай
Ван И прокомментировал отношения России и Китая

Ван И: отношения России и Китая становятся все более стабильными и независимыми

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китайско-российские отношения, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, с каждым днем становятся все более зрелыми и стабильными, независимыми и крепкими, они стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году китайской дипломатии.
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