https://ria.ru/20241217/kitay-1989584166.html

Ван И прокомментировал отношения России и Китая

Ван И прокомментировал отношения России и Китая - РИА Новости, 17.12.2024

Ван И прокомментировал отношения России и Китая

Отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми, заявил во... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:19

2024-12-17T05:19

2024-12-17T05:20

в мире

россия

ван и (политик)

китай

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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китайско-российские отношения, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, с каждым днем становятся все более зрелыми и стабильными, независимыми и крепкими, они стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году китайской дипломатии.

https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html

россия

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в мире, россия, ван и (политик), китай