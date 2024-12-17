https://ria.ru/20241217/kitay-1989584166.html
Ван И прокомментировал отношения России и Китая
Ван И прокомментировал отношения России и Китая - РИА Новости, 17.12.2024
Ван И прокомментировал отношения России и Китая
Отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми, заявил во... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:19
2024-12-17T05:19
2024-12-17T05:20
в мире
россия
ван и (политик)
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_e283a252c8527abb3d5cf353ea0e9103.jpg
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китайско-российские отношения, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, с каждым днем становятся все более зрелыми и стабильными, независимыми и крепкими, они стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году китайской дипломатии.
https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6926b2bbf1a266cb32a98e650602515d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ван и (политик), китай
В мире, Россия, Ван И (политик), Китай
Ван И прокомментировал отношения России и Китая
Ван И: отношения России и Китая становятся все более стабильными и независимыми