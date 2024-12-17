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Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США - РИА Новости, 17.12.2024
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13:44 17.12.2024 (обновлено: 13:45 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kitaj-1989681210.html
Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США
Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США - РИА Новости, 17.12.2024
Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США
Запрет КНР на экспорт определенных минералов в США затронет более тысячи производств американского оружия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:44
2024-12-17T13:45
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запрет КНР на экспорт определенных минералов в США затронет более тысячи производств американского оружия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на отчет аналитической компании Govini. В начале декабря министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. "Запрет Китая на экспорт критически важных минералов может нарушить более тысячи производств оружия в США", - пишет издание. Запрет повлияет на производство более 20 тысяч комплектующих, используемых американской армией, что будет для нее ощутимо, заключает издание.
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китай, сша, в мире, экономика
Китай, США, В мире, Экономика
Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США

SCMP: запрет Китая на экспорт минералов в США затронет более тысячи производств

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запрет КНР на экспорт определенных минералов в США затронет более тысячи производств американского оружия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на отчет аналитической компании Govini.
В начале декабря министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.
"Запрет Китая на экспорт критически важных минералов может нарушить более тысячи производств оружия в США", - пишет издание.
Запрет повлияет на производство более 20 тысяч комплектующих, используемых американской армией, что будет для нее ощутимо, заключает издание.
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