https://ria.ru/20241217/kitaj-1989681210.html

Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США

Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США - РИА Новости, 17.12.2024

Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США

Запрет КНР на экспорт определенных минералов в США затронет более тысячи производств американского оружия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:44

2024-12-17T13:44

2024-12-17T13:45

китай

сша

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_9aac728229b2e50eb5847df5fcb171ca.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запрет КНР на экспорт определенных минералов в США затронет более тысячи производств американского оружия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на отчет аналитической компании Govini. В начале декабря министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. "Запрет Китая на экспорт критически важных минералов может нарушить более тысячи производств оружия в США", - пишет издание. Запрет повлияет на производство более 20 тысяч комплектующих, используемых американской армией, что будет для нее ощутимо, заключает издание.

https://ria.ru/20241214/sanktsii-1989174830.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, в мире, экономика