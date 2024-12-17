https://ria.ru/20241217/kitaj-1989587197.html

Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И

Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024

Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И

Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность, Пекин против того, чтобы террористические силы создавали хаос, заявил во вторник РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:12

2024-12-17T06:12

2024-12-17T06:13

в мире

китай

сирия

пекин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность, Пекин против того, чтобы террористические силы создавали хаос, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "В настоящее время ситуации в Сирии внезапно изменилась, Китай продолжит поддерживать сирийский народ", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии. Он добавил, что Китай "будет противодействовать тому, чтобы террористические силы воспользовались возможностью и посеяли хаос, а также помогать Сирии защитить свой суверенитет и восстановить стабильность".

https://ria.ru/20241217/oppozitsija-1989584905.html

китай

сирия

пекин

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в мире, китай, сирия, пекин, ван и (политик)