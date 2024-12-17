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Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность, Пекин против того, чтобы террористические силы создавали хаос, заявил во вторник РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:12
2024-12-17T06:12
2024-12-17T06:13
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность, Пекин против того, чтобы террористические силы создавали хаос, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "В настоящее время ситуации в Сирии внезапно изменилась, Китай продолжит поддерживать сирийский народ", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии. Он добавил, что Китай "будет противодействовать тому, чтобы террористические силы воспользовались возможностью и посеяли хаос, а также помогать Сирии защитить свой суверенитет и восстановить стабильность".
https://ria.ru/20241217/oppozitsija-1989584905.html
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в мире, китай, сирия, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, Сирия, Пекин, Ван И (политик)
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И
Ван И: Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет