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Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024
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06:12 17.12.2024 (обновлено: 06:13 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kitaj-1989587197.html
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И - РИА Новости, 17.12.2024
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность, Пекин против того, чтобы террористические силы создавали хаос, заявил во вторник РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:12
2024-12-17T06:13
в мире
китай
сирия
пекин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность, Пекин против того, чтобы террористические силы создавали хаос, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "В настоящее время ситуации в Сирии внезапно изменилась, Китай продолжит поддерживать сирийский народ", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии. Он добавил, что Китай "будет противодействовать тому, чтобы террористические силы воспользовались возможностью и посеяли хаос, а также помогать Сирии защитить свой суверенитет и восстановить стабильность".
https://ria.ru/20241217/oppozitsija-1989584905.html
китай
сирия
пекин
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в мире, китай, сирия, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, Сирия, Пекин, Ван И (политик)
Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет, заявил Ван И

Ван И: Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность, Пекин против того, чтобы террористические силы создавали хаос, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"В настоящее время ситуации в Сирии внезапно изменилась, Китай продолжит поддерживать сирийский народ", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
Он добавил, что Китай "будет противодействовать тому, чтобы террористические силы воспользовались возможностью и посеяли хаос, а также помогать Сирии защитить свой суверенитет и восстановить стабильность".
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В миреКитайСирияПекинВан И (политик)
 
 
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