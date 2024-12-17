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СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT

СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT - РИА Новости, 17.12.2024

СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет газета The New York... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T22:50

2024-12-17T22:50

2024-12-17T23:47

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ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет газета The New York Times.Как указывается в материале, пожелавший остаться неизвестным чиновник из Службы безопасности Украины заявил, что Киев считал Кириллова "законной целью".Газета утверждает, что получила от СБУ запись, на которой видно, как два человека покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время происходящего на видео якобы совпадают с данными по теракту, на кадрах "заметен самокат", говорится в статье NYT.О том, что за убийством Кириллова стоят украинские спецслужбы, ранее во вторник также заявило агентство Reuters со ссылкой на источник.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.

https://ria.ru/20241217/zakharova-1989800131.html

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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-17T22:50 true PT0M22S

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москва, украина, войска рхбз, вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире, россия, служба безопасности украины, игорь кириллов