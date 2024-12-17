NYT: в СБУ назвали погибшего при теракте Кириллова законной целью
Убийство генерала Кириллова
Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.
Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.
По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.
По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.
Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.
Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.
Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.
По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.
По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.
СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.
По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.
Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.
Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.
По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.
СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.