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СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT - РИА Новости, 17.12.2024
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22:50 17.12.2024 (обновлено: 23:47 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989801449.html
СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT
СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT - РИА Новости, 17.12.2024
СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT
Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет газета The New York... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T22:50
2024-12-17T23:47
москва
украина
войска рхбз
вооруженные силы рф
взрыв на рязанском проспекте в москве
в мире
россия
служба безопасности украины
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ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет газета The New York Times.Как указывается в материале, пожелавший остаться неизвестным чиновник из Службы безопасности Украины заявил, что Киев считал Кириллова "законной целью".Газета утверждает, что получила от СБУ запись, на которой видно, как два человека покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время происходящего на видео якобы совпадают с данными по теракту, на кадрах "заметен самокат", говорится в статье NYT.О том, что за убийством Кириллова стоят украинские спецслужбы, ранее во вторник также заявило агентство Reuters со ссылкой на источник.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989800131.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
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москва, украина, войска рхбз, вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире, россия, служба безопасности украины, игорь кириллов
Москва, Украина, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, В мире, Россия, Служба безопасности Украины, Игорь Кириллов
СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова, пишет NYT

NYT: в СБУ назвали погибшего при теракте Кириллова законной целью

© Фото : Минобороны РоссииНачальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет газета The New York Times.
Как указывается в материале, пожелавший остаться неизвестным чиновник из Службы безопасности Украины заявил, что Киев считал Кириллова "законной целью".
Газета утверждает, что получила от СБУ запись, на которой видно, как два человека покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время происходящего на видео якобы совпадают с данными по теракту, на кадрах "заметен самокат", говорится в статье NYT.
О том, что за убийством Кириллова стоят украинские спецслужбы, ранее во вторник также заявило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Захарова высказалась о заявлении США о непричастности к убийству Кириллова
Вчера, 22:26

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота
Вчера, 15:55
Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.
Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.
Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

Робот-сапер на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

Стекла дома, выбитые взрывной волной на Рязанском проспекте

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
МоскваУкраинаВойска РХБЗВооруженные силы РФВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеВ миреРоссияСлужба безопасности УкраиныИгорь Кириллов
 
 
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