https://ria.ru/20241217/kirillov-1989755768.html

Во дворе на Рязанском проспекте сняли оцепление после взрыва

Во дворе на Рязанском проспекте сняли оцепление после взрыва - РИА Новости, 17.12.2024

Во дворе на Рязанском проспекте сняли оцепление после взрыва

Оцепление сняли во дворе на Рязанском проспекте, где в ходе теракта был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:49

2024-12-17T17:49

2024-12-17T17:58

происшествия

россия

москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989754396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a507dd63aa22ce3d1f8016fc3effab.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Оцепление сняли во дворе на Рязанском проспекте, где в ходе теракта был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, передает корреспондент РИА Новости. На месте преступления остались следы крови и разрушенный взрывом подъезд. Автомобили правоохранительных органов также начали покидать место ЧП. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве