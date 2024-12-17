https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей - РИА Новости, 17.12.2024
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
Убийцы начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая утрата, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:15
2024-12-17T09:15
2024-12-17T16:49
войска рхбз
вооруженные силы рф
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
москва
константин косачев
игорь кириллов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийцы начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая утрата, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.По данным Следственного комитета России, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих."Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", — написал Косачев в своем телеграм-канале.Сенатор отметил, что сотрудничал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, он оказал комиссии "неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь"."И еще он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества: порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования. Уверен, что он был таким и в своей основной работе на страже Родины и во благо Отечества", — резюмировал сенатор.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T09:15
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Москва, Константин Косачев, Игорь Кириллов, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
Косачев назвал гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей