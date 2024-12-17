https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html

В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей

В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей - РИА Новости, 17.12.2024

В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей

Убийцы начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая утрата, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:15

2024-12-17T09:15

2024-12-17T16:49

войска рхбз

вооруженные силы рф

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

москва

константин косачев

игорь кириллов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийцы начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая утрата, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.По данным Следственного комитета России, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих."Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", — написал Косачев в своем телеграм-канале.Сенатор отметил, что сотрудничал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, он оказал комиссии "неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь"."И еще он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества: порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования. Уверен, что он был таким и в своей основной работе на страже Родины и во благо Отечества", — резюмировал сенатор.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989604263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве 2024-12-17T09:15 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

войска рхбз, вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, москва, константин косачев, игорь кириллов, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия