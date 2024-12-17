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В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей - РИА Новости, 17.12.2024
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09:15 17.12.2024 (обновлено: 16:49 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей - РИА Новости, 17.12.2024
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
Убийцы начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая утрата, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:15
2024-12-17T16:49
войска рхбз
вооруженные силы рф
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
москва
константин косачев
игорь кириллов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийцы начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая утрата, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.По данным Следственного комитета России, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих."Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", — написал Косачев в своем телеграм-канале.Сенатор отметил, что сотрудничал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, он оказал комиссии "неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь"."И еще он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества: порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования. Уверен, что он был таким и в своей основной работе на страже Родины и во благо Отечества", — резюмировал сенатор.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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войска рхбз, вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, москва, константин косачев, игорь кириллов, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия
Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Москва, Константин Косачев, Игорь Кириллов, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей

Косачев назвал гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей

© РИА НовостиМесто происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство, на Рязанском проспекте в Москве
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство, на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство, на Рязанском проспекте в Москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийцы начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова будут наказаны, это невосполнимая утрата, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.
По данным Следственного комитета России, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", — написал Косачев в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что сотрудничал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, он оказал комиссии "неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь".
"И еще он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества: порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования. Уверен, что он был таким и в своей основной работе на страже Родины и во благо Отечества", — резюмировал сенатор.
 
Войска РХБЗВооруженные силы РФВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествияМоскваКонстантин КосачевИгорь КирилловСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссия
 
 
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