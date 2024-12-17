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В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах - РИА Новости, 17.12.2024
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13:36 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kiev-1989677765.html
В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах
В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах - РИА Новости, 17.12.2024
В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах
Украинский МИД по-хамски ответил на инициативу Минска по участию Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:36
2024-12-17T13:36
в мире
белоруссия
украина
россия
владимир путин
юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинский МИД по-хамски ответил на инициативу Минска по участию Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Накануне замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности. "Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины. В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины". Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там и прошли несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, владимир путин, юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии ), дмитрий песков, нато
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Владимир Путин, Юрий Амбразевич (заместитель министра иностранных дел Белоруссии ), Дмитрий Песков, НАТО
В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах

МИД Украины по-хамски ответил на инициативу Минска по участию в переговорах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинский МИД по-хамски ответил на инициативу Минска по участию Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Накануне замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
Вчера, 08:00
"Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины. В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".
Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там и прошли несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
15 декабря, 01:21
 
В миреБелоруссияУкраинаРоссияВладимир ПутинЮрий Амбразевич (заместитель министра иностранных дел Белоруссии )Дмитрий ПесковНАТО
 
 
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