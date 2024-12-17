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Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией - РИА Новости, 17.12.2024
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17:29 17.12.2024 (обновлено: 17:42 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kataloniya-1989746239.html
Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией
Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией - РИА Новости, 17.12.2024
Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией
Высший суд Барселоны закрыл новое дело о предполагаемых связях между каталонскими сепаратистами и Россией, сообщило во вторник новостное агентство EFE с ссылкой РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:29
2024-12-17T17:42
в мире
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МАДРИД, 17 дек - РИА Новости. Высший суд Барселоны закрыл новое дело о предполагаемых связях между каталонскими сепаратистами и Россией, сообщило во вторник новостное агентство EFE с ссылкой на постановление суда. "Высший суд Барселоны закрыл дело о предполагаемом российском вмешательстве в процесс, который судья Хоакин Агирре открыл для расследования дела о государственной измене бывшего главы региона Карлеса Пучдемона", - пишет издание. В конце июня сообщалось, что Агирре решил открыть новое дело о якобы связях сторонников независимости испанского региона с РФ, которое ранее было прекращено. Судья, среди прочего, посчитал, что если бы процесс отделения Каталонии провалился, что и произошло, само существование конфликта и последующая дестабилизация страны-члена НАТО уже представляли собой заметную победу для интересов России. С другой стороны, в случае успешного завершения конфликта Москва "получила бы "черный ход" для дестабилизации всего Европейского союза, как в политическом плане, следуя той же стратегии, что и в случае с Каталонией, так и в экономическом, посредством мошеннического использования криптовалют". Европарламентарии 8 февраля одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения. В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры движения за независимость Каталонии были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании, в свою очередь, запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов. Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании.
https://ria.ru/20240310/ispaniya-1932148567.html
https://ria.ru/20240814/puchdemon-1966184091.html
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в мире, каталония, россия, испания, карлес пучдемон, барселона (город)
В мире, Каталония, Россия, Испания, Карлес Пучдемон, Барселона (город)
Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией

Суд Барселоне закрыл дело о предполагаемых связях сепаратистов в Каталонии с РФ

© РИА Новости / Хавьер Луэнго | Перейти в медиабанкАкция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
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МАДРИД, 17 дек - РИА Новости. Высший суд Барселоны закрыл новое дело о предполагаемых связях между каталонскими сепаратистами и Россией, сообщило во вторник новостное агентство EFE с ссылкой на постановление суда.
"Высший суд Барселоны закрыл дело о предполагаемом российском вмешательстве в процесс, который судья Хоакин Агирре открыл для расследования дела о государственной измене бывшего главы региона Карлеса Пучдемона", - пишет издание.
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В конце июня сообщалось, что Агирре решил открыть новое дело о якобы связях сторонников независимости испанского региона с РФ, которое ранее было прекращено. Судья, среди прочего, посчитал, что если бы процесс отделения Каталонии провалился, что и произошло, само существование конфликта и последующая дестабилизация страны-члена НАТО уже представляли собой заметную победу для интересов России. С другой стороны, в случае успешного завершения конфликта Москва "получила бы "черный ход" для дестабилизации всего Европейского союза, как в политическом плане, следуя той же стратегии, что и в случае с Каталонией, так и в экономическом, посредством мошеннического использования криптовалют".
Европарламентарии 8 февраля одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения.
В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС.
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В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры движения за независимость Каталонии были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании, в свою очередь, запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.
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