https://ria.ru/20241217/kataloniya-1989746239.html

Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией

Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией - РИА Новости, 17.12.2024

Суд закрыл дело о якобы связях сепаратистов в Каталонии с Россией

Высший суд Барселоны закрыл новое дело о предполагаемых связях между каталонскими сепаратистами и Россией, сообщило во вторник новостное агентство EFE с ссылкой РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:29

2024-12-17T17:29

2024-12-17T17:42

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МАДРИД, 17 дек - РИА Новости. Высший суд Барселоны закрыл новое дело о предполагаемых связях между каталонскими сепаратистами и Россией, сообщило во вторник новостное агентство EFE с ссылкой на постановление суда. "Высший суд Барселоны закрыл дело о предполагаемом российском вмешательстве в процесс, который судья Хоакин Агирре открыл для расследования дела о государственной измене бывшего главы региона Карлеса Пучдемона", - пишет издание. В конце июня сообщалось, что Агирре решил открыть новое дело о якобы связях сторонников независимости испанского региона с РФ, которое ранее было прекращено. Судья, среди прочего, посчитал, что если бы процесс отделения Каталонии провалился, что и произошло, само существование конфликта и последующая дестабилизация страны-члена НАТО уже представляли собой заметную победу для интересов России. С другой стороны, в случае успешного завершения конфликта Москва "получила бы "черный ход" для дестабилизации всего Европейского союза, как в политическом плане, следуя той же стратегии, что и в случае с Каталонией, так и в экономическом, посредством мошеннического использования криптовалют". Европарламентарии 8 февраля одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения. В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры движения за независимость Каталонии были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании, в свою очередь, запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов. Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании.

https://ria.ru/20240310/ispaniya-1932148567.html

https://ria.ru/20240814/puchdemon-1966184091.html

https://ria.ru/20241025/puchdemon-1980031616.html

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в мире, каталония, россия, испания, карлес пучдемон, барселона (город)