https://ria.ru/20241217/karakaev-1989570264.html

В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ

В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ - РИА Новости, 17.12.2024

В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ

Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) намерена до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:11

2024-12-17T00:11

2024-12-17T00:11

безопасность

россия

сша

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) намерена до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. "Как мы помним, 21 февраля 2023 года в ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации заявил о приостановлении Россией действия Договора о СНВ. Подчеркнем, что Россия не денонсировала Договор о СНВ, а лишь приостановила его действие. При этом позиция нашей страны была отражена в заявлении МИД о том, что "в целях поддержания предсказуемости Россия продолжит в пределах цикла действия договора соблюдать предусмотренные им количественные ограничения", - напомнил Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН. То есть пока речь идет не о наращивании количественного состава, а о консервации Россией таких договорных механизмов как инспекционная деятельность, подача уведомлений и участие в функционировании Двусторонней консультативной комиссии, добавил он. "Поэтому в настоящее время и до 5 февраля 2026 года планируется обеспечить поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США", - сказал Каракаев.

https://ria.ru/20240416/dsnv-1940290778.html

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безопасность, россия, сша, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда