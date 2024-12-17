В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ
Глава РВСН Каракаев: Россия не исключает увеличения числа ядерных блоков
© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) намерена до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Как мы помним, 21 февраля 2023 года в ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации заявил о приостановлении Россией действия Договора о СНВ. Подчеркнем, что Россия не денонсировала Договор о СНВ, а лишь приостановила его действие. При этом позиция нашей страны была отражена в заявлении МИД о том, что "в целях поддержания предсказуемости Россия продолжит в пределах цикла действия договора соблюдать предусмотренные им количественные ограничения", - напомнил Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
То есть пока речь идет не о наращивании количественного состава, а о консервации Россией таких договорных механизмов как инспекционная деятельность, подача уведомлений и участие в функционировании Двусторонней консультативной комиссии, добавил он.
"Поэтому в настоящее время и до 5 февраля 2026 года планируется обеспечить поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США", - сказал Каракаев.
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ
16 апреля, 03:13