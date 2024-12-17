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В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ - РИА Новости, 17.12.2024
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00:11 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/karakaev-1989570264.html
В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ
В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ - РИА Новости, 17.12.2024
В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ
Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) намерена до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:11
2024-12-17T00:11
безопасность
россия
сша
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) намерена до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. "Как мы помним, 21 февраля 2023 года в ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации заявил о приостановлении Россией действия Договора о СНВ. Подчеркнем, что Россия не денонсировала Договор о СНВ, а лишь приостановила его действие. При этом позиция нашей страны была отражена в заявлении МИД о том, что "в целях поддержания предсказуемости Россия продолжит в пределах цикла действия договора соблюдать предусмотренные им количественные ограничения", - напомнил Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН. То есть пока речь идет не о наращивании количественного состава, а о консервации Россией таких договорных механизмов как инспекционная деятельность, подача уведомлений и участие в функционировании Двусторонней консультативной комиссии, добавил он. "Поэтому в настоящее время и до 5 февраля 2026 года планируется обеспечить поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США", - сказал Каракаев.
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безопасность, россия, сша, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Россия, США, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
В РВСН допустили увеличение числа ядерных блоков из-за приостановки ДСНВ

Глава РВСН Каракаев: Россия не исключает увеличения числа ядерных блоков

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) намерена до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Как мы помним, 21 февраля 2023 года в ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации заявил о приостановлении Россией действия Договора о СНВ. Подчеркнем, что Россия не денонсировала Договор о СНВ, а лишь приостановила его действие. При этом позиция нашей страны была отражена в заявлении МИД о том, что "в целях поддержания предсказуемости Россия продолжит в пределах цикла действия договора соблюдать предусмотренные им количественные ограничения", - напомнил Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
То есть пока речь идет не о наращивании количественного состава, а о консервации Россией таких договорных механизмов как инспекционная деятельность, подача уведомлений и участие в функционировании Двусторонней консультативной комиссии, добавил он.
"Поэтому в настоящее время и до 5 февраля 2026 года планируется обеспечить поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США", - сказал Каракаев.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ
16 апреля, 03:13
 
БезопасностьРоссияСШАСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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