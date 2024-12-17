Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством
Командующий РВСН Каракаев назвал мобильные комплексы решающим средством удара
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отечественные ракетные комплексы мобильного базирования — это решающее средство нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ядерном ударе, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
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"Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях стратегических ядерных сил России", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
"В перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счет высокой маневренности и живучести, особенно в условиях развертывания ПРО США", - добавил генерал.
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29 октября, 16:29