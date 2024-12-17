https://ria.ru/20241217/karakaev-1989569602.html

Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством

Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством - РИА Новости, 17.12.2024

Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством

Отечественные ракетные комплексы мобильного базирования — это решающее средство нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ядерном ударе, заявил... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:06

2024-12-17T00:06

2024-12-17T00:06

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отечественные ракетные комплексы мобильного базирования — это решающее средство нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ядерном ударе, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. "Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях стратегических ядерных сил России", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН. "В перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счет высокой маневренности и живучести, особенно в условиях развертывания ПРО США", - добавил генерал.

https://ria.ru/20241029/putin-1980739043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда