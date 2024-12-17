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Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством - РИА Новости, 17.12.2024
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00:06 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/karakaev-1989569602.html
Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством
Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством - РИА Новости, 17.12.2024
Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством
Отечественные ракетные комплексы мобильного базирования — это решающее средство нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ядерном ударе, заявил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:06
2024-12-17T00:06
безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отечественные ракетные комплексы мобильного базирования — это решающее средство нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ядерном ударе, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. "Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях стратегических ядерных сил России", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН. "В перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счет высокой маневренности и живучести, особенно в условиях развертывания ПРО США", - добавил генерал.
https://ria.ru/20241029/putin-1980739043.html
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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством

Командующий РВСН Каракаев назвал мобильные комплексы решающим средством удара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отечественные ракетные комплексы мобильного базирования — это решающее средство нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ядерном ударе, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
«
"Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях стратегических ядерных сил России", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
"В перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счет высокой маневренности и живучести, особенно в условиях развертывания ПРО США", - добавил генерал.
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29 октября, 16:29
 
БезопасностьСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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