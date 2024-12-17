https://ria.ru/20241217/karakaev-1989569146.html

Каракаев оценил действия США по снижению боевых возможностей РВСН

Каракаев оценил действия США по снижению боевых возможностей РВСН - РИА Новости, 17.12.2024

Каракаев оценил действия США по снижению боевых возможностей РВСН

Командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев назвал "практически нулевой" результативность шагов... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:02

2024-12-17T00:02

2024-12-17T00:06

сша

польша

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев назвал "практически нулевой" результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. "Можно уверенно утверждать, что США продолжают поиск и реализацию дополнительных путей нивелирования возможностей стратегических ядерных сил России. Сегодня очередные шаги сделаны за счет размещения в Польше новых противоракетных систем и постепенного наращивания их информационного сегмента. С учетом необходимости гарантированной нейтрализации возможностей существующих и перспективных элементов противоракетной обороны США, мы развиваем и совершенствуем свои стратегические ракетные комплексы", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН. "По поводу размещения объектов ПРО в Польше, как ранее и в Румынии, можно с уверенностью сказать, что результативность данных шагов американского руководства с точки зрения снижения боевых возможностей РВСН практически нулевая", - подчеркнул генерал. Во-первых, противоракетные средства, которые США размещают в Европе, по своим энергетическим характеристикам не способны осуществить перехват межконтинентальных баллистических ракет, стартующих в направлении северного полушария, пояснил Каракаев. Во-вторых, МБР, стоящие на вооружении РВСН, оснащены развитыми комплексами средств противодействия системе противоракетной обороны и имеют короткий активный участок траектории, "что в совокупности не просто затрудняет, а делает их обнаружение, сопровождение и перехват практически невозможным", добавил он. "Все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства", - указал Каракаев.

https://ria.ru/20241127/rvsn-1985962088.html

сша

польша

россия

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сша, польша, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения