Каракаев оценил действия США по снижению боевых возможностей РВСН
Каракаев: успехи США по снижению боевых возможностей РВСН практически нулевые
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Каракаев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев назвал "практически нулевой" результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями.
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"Можно уверенно утверждать, что США продолжают поиск и реализацию дополнительных путей нивелирования возможностей стратегических ядерных сил России. Сегодня очередные шаги сделаны за счет размещения в Польше новых противоракетных систем и постепенного наращивания их информационного сегмента. С учетом необходимости гарантированной нейтрализации возможностей существующих и перспективных элементов противоракетной обороны США, мы развиваем и совершенствуем свои стратегические ракетные комплексы", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
Во-первых, противоракетные средства, которые США размещают в Европе, по своим энергетическим характеристикам не способны осуществить перехват межконтинентальных баллистических ракет, стартующих в направлении северного полушария, пояснил Каракаев. Во-вторых, МБР, стоящие на вооружении РВСН, оснащены развитыми комплексами средств противодействия системе противоракетной обороны и имеют короткий активный участок траектории, "что в совокупности не просто затрудняет, а делает их обнаружение, сопровождение и перехват практически невозможным", добавил он.
"Все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства", - указал Каракаев.