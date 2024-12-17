https://ria.ru/20241217/ivanov-1989803777.html

В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce

В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce - РИА Новости, 17.12.2024

В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce

Элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 10 миллионов рублей арестован в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T23:34

2024-12-17T23:34

2024-12-17T23:34

тимур иванов

станислав кузнецов

rolls-royce motor cars

дело замминистра обороны тимура иванова

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 10 миллионов рублей арестован в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно судебным документам, в деле Иванова появился автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 миллионов рублей. Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей "Автокод" и "Авто.ру", Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО "Гермес-Техно". Там же указано, что в октябре на машину был наложен арест - запрет на регистрационные действия по постановлению судьи Басманного суда. Из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что на компанию "Гермес-Техно", учредителем которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", являлся Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова, были оформлены транспортные средства. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".

https://ria.ru/20241217/ivanov-1989672307.html

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тимур иванов, станислав кузнецов, rolls-royce motor cars, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф), россия