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В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce - РИА Новости, 17.12.2024
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23:34 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989803777.html
В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce
В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce - РИА Новости, 17.12.2024
В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce
Элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 10 миллионов рублей арестован в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:34
2024-12-17T23:34
тимур иванов
станислав кузнецов
rolls-royce motor cars
дело замминистра обороны тимура иванова
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россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 10 миллионов рублей арестован в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно судебным документам, в деле Иванова появился автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 миллионов рублей. Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей "Автокод" и "Авто.ру", Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО "Гермес-Техно". Там же указано, что в октябре на машину был наложен арест - запрет на регистрационные действия по постановлению судьи Басманного суда. Из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что на компанию "Гермес-Техно", учредителем которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", являлся Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова, были оформлены транспортные средства. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989672307.html
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989632547.html
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тимур иванов, станислав кузнецов, rolls-royce motor cars, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Тимур Иванов, Станислав Кузнецов, Rolls-Royce Motor Cars, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce

В деле экс-замминистра Иванова появился арестованный Rolls-Royce

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 10 миллионов рублей арестован в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно судебным документам, в деле Иванова появился автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 миллионов рублей.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств
Вчера, 13:25
Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей "Автокод" и "Авто.ру", Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО "Гермес-Техно". Там же указано, что в октябре на машину был наложен арест - запрет на регистрационные действия по постановлению судьи Басманного суда.
Из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что на компанию "Гермес-Техно", учредителем которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", являлся Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова, были оформлены транспортные средства.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Суд продлил арест банковских счетов по делу экс-замминистра обороны Иванова
Вчера, 11:20
 
Тимур ИвановСтанислав КузнецовRolls-Royce Motor CarsДело замминистра обороны Тимура ИвановаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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