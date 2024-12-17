Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 17.12.2024 (обновлено: 19:25 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989763590.html
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест - РИА Новости, 17.12.2024
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест
Басманный суд Москвы продлил до 23 марта арест бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, растраты более 200 миллионов... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:05
2024-12-17T19:25
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_fe7418f56f0069ca6c2329d0aae926f3.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 марта арест бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, растраты более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Иванову Тимуру Вадимовичу до 23 марта", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. На заседании присутствовали близкие Иванова, в том числе дочка грудного возраста. Заседание традиционно прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь. Защита, в свою очередь, возражала и настаивала на открытом процессе. Адвокат Мурад Мусаев был категорически против такого режима сохранения тайны следствия. "Мы вроде как со всех защитников берем подписки о неразглашении, а потом устраиваем, следствием естественно, контролируемые так называемые утечки, связанные с дезинформацией", - сказал он. Однако судья принял сторону следствия. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989672307.html
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989638691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1953_1920x0_80_0_0_e89ce130eb725b392fcb018cffc8946e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест

Суд продлил арест экс-замминистра Иванова, обвиняемого во взятках, до 23 марта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 марта арест бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, растраты более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Иванову Тимуру Вадимовичу до 23 марта", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств
Вчера, 13:25
На заседании присутствовали близкие Иванова, в том числе дочка грудного возраста. Заседание традиционно прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.
Защита, в свою очередь, возражала и настаивала на открытом процессе. Адвокат Мурад Мусаев был категорически против такого режима сохранения тайны следствия.
"Мы вроде как со всех защитников берем подписки о неразглашении, а потом устраиваем, следствием естественно, контролируемые так называемые утечки, связанные с дезинформацией", - сказал он.
Однако судья принял сторону следствия.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова
Вчера, 11:37
 
ПроисшествияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала