https://ria.ru/20241217/ivanov-1989763590.html
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест - РИА Новости, 17.12.2024
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест
Басманный суд Москвы продлил до 23 марта арест бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, растраты более 200 миллионов... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:05
2024-12-17T18:05
2024-12-17T19:25
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 марта арест бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, растраты более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Иванову Тимуру Вадимовичу до 23 марта", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. На заседании присутствовали близкие Иванова, в том числе дочка грудного возраста. Заседание традиционно прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь. Защита, в свою очередь, возражала и настаивала на открытом процессе. Адвокат Мурад Мусаев был категорически против такого режима сохранения тайны следствия. "Мы вроде как со всех защитников берем подписки о неразглашении, а потом устраиваем, следствием естественно, контролируемые так называемые утечки, связанные с дезинформацией", - сказал он. Однако судья принял сторону следствия. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989672307.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест
Суд продлил арест экс-замминистра Иванова, обвиняемого во взятках, до 23 марта
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 марта арест бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, растраты более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц", передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Иванову Тимуру Вадимовичу до 23 марта", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
На заседании присутствовали близкие Иванова
, в том числе дочка грудного возраста. Заседание традиционно прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.
Защита, в свою очередь, возражала и настаивала на открытом процессе. Адвокат Мурад Мусаев был категорически против такого режима сохранения тайны следствия.
"Мы вроде как со всех защитников берем подписки о неразглашении, а потом устраиваем, следствием естественно, контролируемые так называемые утечки, связанные с дезинформацией", - сказал он.
Однако судья принял сторону следствия.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".