Рейтинг@Mail.ru
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 17.12.2024 (обновлено: 13:45 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989672307.html
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств - РИА Новости, 17.12.2024
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств
Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 37 транспортных средств, включая 12 мотоциклов, по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:25
2024-12-17T13:45
тимур иванов
происшествия
mercedes
авто
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942335848_0:109:1252:813_1920x0_80_0_0_8358ef054108d51667c897befe5053a3.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 37 транспортных средств, включая 12 мотоциклов, по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Как следует из документа, 37 транспортных средств зарегистрированы на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы.В их числе 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63; 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки.В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241112/ivanov-1983222291.html
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989638691.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942335848_0:0:1252:939_1920x0_80_0_0_3ff7b8f311d18d8182c9163cbb9c01b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимур иванов, происшествия, mercedes, авто, дело замминистра обороны тимура иванова
Тимур Иванов, Происшествия, Mercedes, Авто, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств

По делу Тимура Иванова арестовали 23 автомобиля и 12 мотоциклов

© РИА Новости / Вадим СавицкийТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 37 транспортных средств, включая 12 мотоциклов, по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, 37 транспортных средств зарегистрированы на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы.
Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
По делу Тимура Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы
12 ноября, 09:10
В их числе 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63; 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова
Вчера, 11:37
 
Тимур ИвановПроисшествияMercedesАвтоДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала