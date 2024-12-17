https://ria.ru/20241217/ivanov-1989672307.html
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств - РИА Новости, 17.12.2024
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств
Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 37 транспортных средств, включая 12 мотоциклов, по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:25
2024-12-17T13:25
2024-12-17T13:45
тимур иванов
происшествия
mercedes
авто
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 37 транспортных средств, включая 12 мотоциклов, по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Как следует из документа, 37 транспортных средств зарегистрированы на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы.В их числе 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63; 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки.В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241112/ivanov-1983222291.html
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989638691.html
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тимур иванов, происшествия, mercedes, авто, дело замминистра обороны тимура иванова
Тимур Иванов, Происшествия, Mercedes, Авто, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
По делу Тимура Иванова арестовали 37 транспортных средств
По делу Тимура Иванова арестовали 23 автомобиля и 12 мотоциклов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 37 транспортных средств, включая 12 мотоциклов, по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, 37 транспортных средств зарегистрированы на четверых близких Иванову
людей и две подконтрольные ему фирмы.
В их числе 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes
-Benz G63; 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".