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Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 17.12.2024
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11:37 17.12.2024 (обновлено: 16:38 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989638691.html
Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова
Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 17.12.2024
Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял незаконно полученные деньги среди своих близких, а также оформлял на них имущество, следует из документов,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:37
2024-12-17T16:38
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял незаконно полученные деньги среди своих близких, а также оформлял на них имущество, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости."Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери", — говорится в материалах.По делу арестованы 37 транспортных средств, которые зарегистрированы на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы: 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, один мотороллер с мотоколяской, катер для рыбалки. В конце апреля Иванова арестовали за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину экс-чиновник не признает.Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей с использованием разницы курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241209/bastyrkin-1988125443.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей и жен

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял незаконно полученные деньги среди своих близких, а также оформлял на них имущество, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери", — говорится в материалах.
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По делу арестованы 37 транспортных средств, которые зарегистрированы на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы: 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, один мотороллер с мотоколяской, катер для рыбалки.
В конце апреля Иванова арестовали за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину экс-чиновник не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей с использованием разницы курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
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ПроисшествияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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