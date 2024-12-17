https://ria.ru/20241217/ivanov-1989638691.html

Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 17.12.2024

Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял незаконно полученные деньги среди своих близких, а также оформлял на них имущество, следует из документов,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:37

2024-12-17T11:37

2024-12-17T16:38

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял незаконно полученные деньги среди своих близких, а также оформлял на них имущество, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости."Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери", — говорится в материалах.По делу арестованы 37 транспортных средств, которые зарегистрированы на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы: 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, один мотороллер с мотоколяской, катер для рыбалки. В конце апреля Иванова арестовали за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину экс-чиновник не признает.Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей с использованием разницы курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".

https://ria.ru/20241209/bastyrkin-1988125443.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)