https://ria.ru/20241217/ivanov-1989632547.html
Суд продлил арест банковских счетов по делу экс-замминистра обороны Иванова
Суд продлил арест банковских счетов по делу экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 17.12.2024
Суд продлил арест банковских счетов по делу экс-замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы до 23 марта продлил срок ареста, наложенного на 42 счета в банках в рамках дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:20
2024-12-17T11:20
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 23 марта продлил срок ареста, наложенного на 42 счета в банках в рамках дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Продлить срок ареста, наложенного на имущество сроком на 3 месяца, то есть до 23 марта 2025 года, с сохранением установленных ранее запретов", - говорится в материалах дела. Всего упомянуты 42 счета. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва
Происшествия, Тимур Иванов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Москва
Суд продлил арест банковских счетов по делу экс-замминистра обороны Иванова
Суд продлил до 23 марта арест 42 счетов экс-замминистра обороны Тимура Иванова
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 23 марта продлил срок ареста, наложенного на 42 счета в банках в рамках дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Продлить срок ареста, наложенного на имущество сроком на 3 месяца, то есть до 23 марта 2025 года, с сохранением установленных ранее запретов", - говорится в материалах дела.
Всего упомянуты 42 счета.
В конце апреля Иванова
отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".