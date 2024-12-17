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Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца - РИА Новости, 17.12.2024
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11:16 17.12.2024 (обновлено: 11:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989631618.html
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца - РИА Новости, 17.12.2024
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца
Срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:16
2024-12-17T11:17
происшествия
тимур иванов
министерство обороны рф (минобороны рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз - 05.12.2024 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
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происшествия, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца

Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили до 23 марта

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз - 05.12.2024 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияТимур ИвановМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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