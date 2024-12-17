Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца
Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили до 23 марта
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз - 05.12.2024 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".