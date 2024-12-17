https://ria.ru/20241217/ivanov-1989631618.html

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца - РИА Новости, 17.12.2024

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца

Срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:16

2024-12-17T11:16

2024-12-17T11:17

происшествия

тимур иванов

министерство обороны рф (минобороны рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз - 05.12.2024 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), дело замминистра обороны тимура иванова