https://ria.ru/20241217/iran-1989719348.html

В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства

В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства - РИА Новости, 17.12.2024

В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства

Иранские власти не принимали решение о закрытии воздушного пространства, все авиарейсы совершаются в штатном режиме, заявил официальный представитель... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:44

2024-12-17T15:44

2024-12-17T15:44

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иран

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ТЕГЕРАН, 17 дек - РИА Новости. Иранские власти не принимали решение о закрытии воздушного пространства, все авиарейсы совершаются в штатном режиме, заявил официальный представитель государственной организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу. "Вопреки слухам, воздушное пространство страны открыто, полеты осуществляются, запрета на полеты нет. Никаких новых уведомлений о полетах по этому поводу в последние дни не выпускалось", - приводит иранское агентство Mehr слова Язерлу.

https://ria.ru/20241216/iran-1989563028.html

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в мире, иран