Рейтинг@Mail.ru
В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/iran-1989719348.html
В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства
В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства - РИА Новости, 17.12.2024
В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства
Иранские власти не принимали решение о закрытии воздушного пространства, все авиарейсы совершаются в штатном режиме, заявил официальный представитель... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:44
2024-12-17T15:44
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
ТЕГЕРАН, 17 дек - РИА Новости. Иранские власти не принимали решение о закрытии воздушного пространства, все авиарейсы совершаются в штатном режиме, заявил официальный представитель государственной организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу. "Вопреки слухам, воздушное пространство страны открыто, полеты осуществляются, запрета на полеты нет. Никаких новых уведомлений о полетах по этому поводу в последние дни не выпускалось", - приводит иранское агентство Mehr слова Язерлу.
https://ria.ru/20241216/iran-1989563028.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран
В мире, Иран
В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства

Mehr: Язерлу опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Ирана

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 17 дек - РИА Новости. Иранские власти не принимали решение о закрытии воздушного пространства, все авиарейсы совершаются в штатном режиме, заявил официальный представитель государственной организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу.
"Вопреки слухам, воздушное пространство страны открыто, полеты осуществляются, запрета на полеты нет. Никаких новых уведомлений о полетах по этому поводу в последние дни не выпускалось", - приводит иранское агентство Mehr слова Язерлу.
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными
16 декабря, 22:08
 
В миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала