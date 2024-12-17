https://ria.ru/20241217/indonezija-1989790965.html

Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин

Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин - РИА Новости, 17.12.2024

Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин

Индонезия вводит чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, заявила министр по расширению прав и возможностей женщин и защите РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:50

2024-12-17T20:50

2024-12-17T20:50

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ДЖАКАРТА, 17 дек - РИА Новости. Индонезия вводит чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, заявила министр по расширению прав и возможностей женщин и защите детей Арифа Фаузи. "Мы объявляем чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей", - заявила Фаузи. Ее слова приводит индонезийское агентство ANTARA. Министр подчеркнула необходимость синергии и сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и детей. "Координация и синергия необходимы, потому что мы не можем решить эту проблему в одиночку. У нас ограниченные полномочия и бюджет. Однако с общей осведомленностью мы можем решить эту проблему вместе", - отметила чиновница. По ее словам, решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии, охватывая 49,42%, а дети — целых 31,6%.

https://rsport.ria.ru/20241211/evora-1988680729.html

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в мире, индонезия, происшествия, общество