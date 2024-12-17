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Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин - РИА Новости, 17.12.2024
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20:50 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/indonezija-1989790965.html
Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин
Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин - РИА Новости, 17.12.2024
Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин
Индонезия вводит чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, заявила министр по расширению прав и возможностей женщин и защите РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:50
2024-12-17T20:50
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происшествия
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ДЖАКАРТА, 17 дек - РИА Новости. Индонезия вводит чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, заявила министр по расширению прав и возможностей женщин и защите детей Арифа Фаузи. "Мы объявляем чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей", - заявила Фаузи. Ее слова приводит индонезийское агентство ANTARA. Министр подчеркнула необходимость синергии и сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и детей. "Координация и синергия необходимы, потому что мы не можем решить эту проблему в одиночку. У нас ограниченные полномочия и бюджет. Однако с общей осведомленностью мы можем решить эту проблему вместе", - отметила чиновница. По ее словам, решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии, охватывая 49,42%, а дети — целых 31,6%.
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в мире, индонезия, происшествия, общество
В мире, Индонезия, Происшествия, Общество
Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин

Индонезия ввела чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин и детей

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 17 дек - РИА Новости. Индонезия вводит чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, заявила министр по расширению прав и возможностей женщин и защите детей Арифа Фаузи.
"Мы объявляем чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей", - заявила Фаузи. Ее слова приводит индонезийское агентство ANTARA.
Министр подчеркнула необходимость синергии и сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и детей.
"Координация и синергия необходимы, потому что мы не можем решить эту проблему в одиночку. У нас ограниченные полномочия и бюджет. Однако с общей осведомленностью мы можем решить эту проблему вместе", - отметила чиновница.
По ее словам, решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии, охватывая 49,42%, а дети — целых 31,6%.
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