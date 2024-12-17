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Альберт Бахтизин: Европа уступает России по индексу национальной силы

Альберт Бахтизин: Европа уступает России по индексу национальной силы - РИА Новости, 17.12.2024

Альберт Бахтизин: Европа уступает России по индексу национальной силы

Загадочная русская душа не перестает удивлять мир. Страны Запада ввели против нашей страны беспрецедентные санкции, развязали гибридную войну, но российская... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:00

2024-12-17T12:00

2024-12-17T12:00

россия

сша

китай

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

джо байден

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

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Загадочная русская душа не перестает удивлять мир. Страны Запада ввели против нашей страны беспрецедентные санкции, развязали гибридную войну, но российская экономика не рухнула, а, наоборот, поднимается, расправляет плечи. В чем секрет национальной силы страны, как и в чем можно ее измерить, рассказал в интервью РИА новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Беседовал Серго Кухианидзе.— Что позволяет России сдерживать санкционный и военный натиск со стороны коллективного Запада? И как измерить эту силу? На ум почему-то приходит только былинный богатырь Илья Муромец со своим мечом-кладенцом…— Речь об индексе национальной силы, который характеризует совокупный потенциал страны, позволяющий сравнивать уровень ее мощи и социально-экономического развития с другими государствами. Измеряется он методом многомерного статистического анализа по самому широкому спектру показателей.Согласно исследованию, проведенному ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики имени Менделеева и Федеральной службой охраны России, Россия по индексу национальной силы заняла третье место в мире из 193 стран. На первом месте стоит Китай, следом — США, четвертая строчка принадлежит Индии.Кстати, впервые сам термин "индекс национальной силы" был введен еще в середине XVIII века. Отмечу, что, в отличие от распространенных рейтингов, основанных на традиционных экономических показателях — к примеру, ВВП по паритету покупательной способности, рейтинг по индексу национальной силы является более комплексным и фундаментальным.Тот же объем ВВП является конъюнктурным показателем, в значительной степени определяемым соотношением цен в экономике в рассматриваемом периоде. При сравнении ВВП различных стран этот показатель переводится в доллары США (или так называемые международные доллары), но при этом он может быть сильно искажен из-за различий в ценах на одни и те же товары с одной стороны и искусственного занижения или укрепления курса национальной валюты — с другой.Еще одним недостатком этого показателя является то, что он не учитывает качества произведенных товаров, а также из рассмотрения выпадают сегменты теневой экономики, которые сильно варьируются по странам. Неудивительно, что в международном экспертном сообществе все чаще звучат мнения, что для межстранового сопоставления он недостаточно корректен.— Ну, а индекс национальной силы?— Он охватывает важнейшие компоненты потенциала страны: и экономический, и научный, и военный. Индекс национальной силы учитывает также размер территории государства, численность его населения, природные ресурсы, даже площади, занятые лесом.При последнем измерении мы включили в перечень определяющих составляющих запасы пресной воды, которые стали в ХХI веке в силу перенаселенности планеты стратегическим ресурсом, и государственный долг, который, понятно, чем меньше, тем лучше. Хуже всех положение в этой области у США, чей совокупный государственный долг перевалил за 119% ВВП в 2023 году. У России, напомню, в 2023 году уровень госдолга составил 15% ВВП, то есть почти на порядок ниже.— Однако в своем исследовании национальной силы вы рассматриваете каждый из критериев не по отдельности, а в совокупности?— Верно, даже проигрывая, допустим, Китаю и Индии по численности населения, мы компенсируем это своей огромной территорией и значительными природными ресурсами. По запасам газа, например, Россия идет на первом месте в мире, нефти — восьмом, золота — пятом, пресной воды, наконец, втором, после Бразилии.В результате наше исследование показало, что Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться.— Несмотря на колоссальное экономическое давление Запада?— Да, экономика России демонстрирует сейчас эффективность и устойчивость именно благодаря своему масштабному потенциалу, который характеризуется высоким значением индекса национальной силы. Бесконечные санкции, секторальные, вторичные, в целом, безусловно, оказывают негативное влияние на нашу страну. Разрушаются логистические связи, возникают проблемы со взаиморасчетами, искусственно занижаются цены на российские энергоносители. Однако более серьезное воздействие от антироссийских санкций по эффекту бумеранга испытывают страны Европы. Скажу больше: если экономики европейских стран поставить под то давление, которое испытывает Россия, для них оно стало бы критичным. По нашим с китайскими коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в этом случае в диапазоне 8-12%. Почему? Потому, что все они уступают России и Китаю по индексу национальной силы. Судите сами: Германия по этому показателю идет на седьмом месте в мире, а Великобритания — на пятнадцатом.Кстати, согласно нашему исследованию, в противостоянии США и ЕС с одной стороны и блока БРИКС с другой говорить об однозначном доминировании Запада также не приходится. Достаточно взглянуть на суммарные интегральные показатели национальной силы по блокам: США+ЕС — 23,77, Китай+Россия —18,89, БРИКС — 27,65, БРИКС+ — 33,13.— Вашингтону, похоже, наплевать на своих союзников. Ведь, оказывая на ЕС постоянное давление, он все глубже втягивает страны континента в свою антироссийскую деятельность?— Знаете, недавно в США Центром исследования экономической политики был подготовлен солидный труд под говорящим названием "Цена войны", где были проанализированы последствия военных конфликтов за более чем 150-летний период. Ученые решили выяснить, насколько конфликты влияют на экономические показатели. Больше всех страдают, естественно, государства, на чьих территориях идут боевые действия. Уже в первый год производство там снижается в среднем на 3,5-5%. У стран, находящихся на расстоянии менее пяти тысяч километров от театра военных действий, которые хотя непосредственно в войне не участвуют, но вовлечены в нее, экономические показатели падают в среднем на 0,4%. А вот страны, вовлеченные в конфликт, но расположенные на расстоянии более пяти тысяч километров от военных действий, только выигрывают! В среднем у них происходит ежегодный рост на 0,2%.Стоит ли называть страну, которая развязывала практически все вооруженные конфликты на планете за последние 150 лет, грея на этом руки? Известным фактом является то, что благодаря полученным выгодам в США за Второй мировой войной закрепилось название "хорошей войны".Белому дому выгоден любой конфликт, идущий вдали от него. Чтобы ни говорили сегодня за океаном, там не заинтересованы в том, чтобы как можно скорее мирным путем разрешить российско-украинский кризис. Вашингтон, спровоцировав события на Украине, будет поддерживать этот военный конфликт максимально долго.— Нефть, газ, золото, лежащие в основе национальной силы, — хорошо. Но насколько высок в таком случае запас прочности у экономики России?— Он высок, но не бесконечен. Потому что каким бы высоким ни был потенциал страны, его можно обрушить, задушить. Но то, какой будет Россия в ближайшие годы, зависит исключительно от нас. Никакие внешние силы не могут сломить нашу страну. В этом на примере своих санкций убедился, кажется, и сам Запад. Винить, по крайней мере, Вашингтон и Брюссель во всех наших бедах точно нельзя. С их прессингом необходимо просто смириться, как с неизбежным злом. Потому что антироссийские санкции Запада надолго, никто их завтра не отменит. Придя к власти, Трамп лишь усилит давление как на Россию, так и на Китай. Не сомневаюсь, что все, что сейчас делает уходящая администрация Джо Байдена против Москвы, согласовано с командой следующего президента США. Как нельзя сваливать сегодня все трудности в экономике России на СВО. Да, из-за ситуации на Украине Москва вынуждена увеличивать расходы на оборону. Но не это является главным тормозом на пути развития страны.— Что же тогда?— Главное сегодня — нам самим не совершать ошибок и стараться решить накопившиеся проблемы. Не усугублять и без того непростую ситуацию. Прежде всего нужно навести порядок в денежно-кредитной политике. Многие наши сегодняшние проблемы — производные от этой. Не хочу повторять прописных истин, что деньги — кровь экономики. Однако бесконечное повышение ключевой ставки ЦБ ведет к закупорке всей кровеносной системы народного хозяйства России. Сейчас она практически запредельная — 21%, поскольку в России нет отраслей материального производства, рентабельность которых выше. В декабре ставку, скорее всего, поднимут еще выше. А дальше, где предел? Странно, что сегодня в России, когда она находится в сложнейшей ситуации, в состоянии гибридного противостояния с Западом, существует независимый орган, который осуществляет свою денежно-кредитную политику без оглядки на экономические цели, стоящие перед страной. ЦБ, получается, такая кошка, гуляющая сама по себе. Каждый раз, когда ЦБ объявляет об очередном повышении ключевой ставки, в МВФ, думаю, ликуют, поскольку все это ведет экономику России к стагфляции. К сожалению, в борьбе с инфляцией мы по-прежнему действуем по рецептам, которые нам навязывает эта международная организация, где влияние США остается самым сильным.— А есть иные рецепты?— Конечно, взять и начать резко опускать ключевую ставку в нынешних условиях тоже опасно. Это станет другой крайностью, вызовет шок. Слишком долго ЦБ ее неукоснительно поднимал. По моему глубокому убеждению, что нам следует сделать, так это активно использовать у себя китайский успешный опыт. ЦБ в Китае, между прочим, подчиняется Госсовету КНР — высшему исполнительному органу в стране. Суть китайского варианта состоит в том, чтобы с помощью научного и экспертного сообщества определить приоритетные для России отрасли, от развития которых зависит в настоящее время судьба страны, и начать после этого применять гибкий дифференцированный подход. То есть для одних отраслей экономики оставлять высокую ключевую ставку, для других же, наиважнейших, делать ее меньше.Под приоритетными отраслями понимаются не только сектора, обладающие большей долей в структуре ВВП, а те, которые имеют максимальный мультипликативный эффект для всей экономической системы. Для выявления таких отраслей нами были обработаны матрицы межотраслевых балансов и рассчитаны индексы обратной связи, которые характеризуют степень влияния изменения потребления продукции конкретной отрасли на динамику всей экономической системы.Сектора с наибольшим влиянием, по сути, являются драйверами роста и, в случае гибридной войны, когда перед противником стоит цель обрушения экономики страны, именно на эти отрасли должно быть направлено максимальное внешнее и внутреннее воздействие. Для России это автомобильная и металлургическая промышленность, производство машин и оборудования, производство электрического оборудования. Таким образом, приоритетные отрасли станут подтягивать все остальные, что обеспечит высокие темпы роста экономики России.

https://ria.ru/20240925/ekonomika-1974423876.html

https://ria.ru/20240117/rossiya-1921859388.html

https://ria.ru/20241208/vanga-1987696330.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

https://ria.ru/20240330/putin-1936797004.html

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), джо байден, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, брикс, в мире, интервью