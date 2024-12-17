https://ria.ru/20241217/igry-1989660312.html

Фристайл, сноуборд, лыжи: на Сахалине пройдут Российско-Китайские игры

Фристайл, сноуборд, лыжи: на Сахалине пройдут Российско-Китайские игры - РИА Новости, 17.12.2024

Фристайл, сноуборд, лыжи: на Сахалине пройдут Российско-Китайские игры

Сахалин станет площадкой для IV Российско-Китайских молодежных зимних игр, которые состоятся с 8 по 14 января по девяти видам спорта на пяти спортивных объектах РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:54

2024-12-17T12:54

2024-12-17T12:57

сахалин

сахалинская область

харбин

валерий лимаренко

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Сахалин станет площадкой для IV Российско-Китайских молодежных зимних игр, которые состоятся с 8 по 14 января по девяти видам спорта на пяти спортивных объектах региона. Более 300 представителей двух стран съедутся на остров для участия в играх. При этом участвовать в спортивных состязаниях будут более 200 спортсменов. В организации события по разным направлениям будут задействованы 250 волонтеров. Подробнее об этом читайте в материале РИА Новости. Молодежные Российско-Китайские игры - знаковое международное спортивное мероприятие. Состязания проводятся в летнем и зимнем форматах. Игры стали признанной площадкой для доброго общения, развития культурных связей и обмена спортивным опытом. Они проводятся в форме фестиваля, а цель этого мероприятия - обмен опытом и дальнейшее совершенствование подготовки атлетов. "Сахалинская область накопила большой опыт проведения крупных международных состязаний, например, таких как "Дети Азии". У нас есть современная инфраструктура для зимних видов спорта. Всем этим мы воспользуемся, чтобы провести молодежные Российско-Китайские зимние Игры на самом высоком уровне, обеспечить достойные условия атлетам, тренерам и судьям, а также зрителям. Уверен, предстоящие соревнования станут настоящим праздником спорта", - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Основные спортивные направления, которые будут задействованы в играх: лыжные гонки, конькобежный спорт (шорт-трек), сноуборд, фристайл, керлинг, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. Так, на трамплинном комплексе "Высота" пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. На территории лыже-биатлонного комплекса "Триумф" развернется борьба за звание сильнейших в лыжных гонках и лыжном двоеборье. Состязания по фигурному катанию и шорт-треку пройдут во Дворце спорта "Кристалл". Керлингисты соберутся в учебно-тренировочном центре "Восток". Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" примет соревнования по горнолыжному спорту и фристайлу (акробатика и могул). Состязания пройдут на четырех трассах – "Спортивная", "Запад-верх", "Армейка" и "Рогатка". Вход на мероприятие будет свободным, поэтому посмотреть игры и поболеть за спортсменов смогут все желающие. Также в эти дни участников и гостей ждет насыщенная культурная программа с национальными играми, мастер-классами и блюдами российской и китайской кухонь. Российско-Китайские молодежные зимние игры – важная традиция спортивного обмена между странами, начавшаяся в 2016 году в Харбине. В 2018 году эстафету приняла Уфа, а в 2022 году – Чанчун. Теперь эту традицию продолжит Сахалинская область. Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", где будут проходить соревнования по горным лыжам и фристайлу, является крупнейшим горнолыжным курортом на Дальнем Востоке. Комплекс уже приступил не только к подготовке трасс к стартам, но и к оформлению территории брендированной символикой предстоящих игр. Горнолыжный курорт принимал на своих склонах крупные соревнования – чемпионаты, первенства и кубки России по горнолыжному спорту, чемпионат страны по сноуборду, а также международные старты.

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