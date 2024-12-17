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Самарский губернатор вручил региональные награды спортсменам и тренерам

Самарский губернатор вручил региональные награды спортсменам и тренерам - РИА Новости, 17.12.2024

Самарский губернатор вручил региональные награды спортсменам и тренерам

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на форуме "Спортивная губерния" вручил региональные награды спортсменам и тренерам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T22:29

2024-12-17T22:29

2024-12-17T22:29

вячеслав федорищев

самарская область

россия

самара

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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на форуме "Спортивная губерния" вручил региональные награды спортсменам и тренерам, сообщила пресс-служба областного правительства. "Во вторник в рамках форума "Спортивная губерния" подвели спортивные итоги 2024 года. В Самаре состоялась торжественная церемония чествования людей, внесших особый вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе, а также награждение лауреатов областного конкурса на соискание премии губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта в 2024 году", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев отметил, что благодаря результатам и работе самарских спортсменов, тренеров и спортивных организаторов в регионе в следующем году пройдет Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава". По словам главы Самарской области, подготовка к мероприятию уже началась. "Именно благодаря вашим усилиям, вашей настойчивости, вашему таланту Самарская область заслуженно считается одним из регионов, где куется спортивная слава России ... Рассчитываем, что каждая федерация, каждый спортсмен, каждый из нас сделает все зависящее, чтобы показать Самару спортивную (на форуме "Россия - спортивная держава", - ред.)", - добавил глава региона. Особую благодарность Федорищев выразил тренерам. "Мы сейчас проводим большую работу по формированию дополнения к программе "Мастер спорта". Акцент будет сделан именно на тренерском составе. Мы видим, что профессионалы, которые работают в разных видах спорта, именно сейчас нуждаются в таком усилении, которое позволит через несколько лет увидеть как в целом рост числа людей, занимающихся разными видами спорта, так и людей, которые завоевывают титулы и звания", - сказал глава региона. В этом году представители Самарской области стали победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, Игр БРИКС, чемпионатов и первенств по плаванию, фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, каратэ, прыжкам на батуте и другим видам спорта. Федорищев поздравил победителей областного конкурса на соискание премии губернатора в области физкультуры и спорта и вручил региональные награды. Среди лауреатов конкурса - пловец Кирилл Пульвер (в номинации "Преодоление"), завоевавший серебро и бронзу на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, серебряный призер первенства России по спортивной гимнастике в 2021 году Александр Жигалов (в номинации "Гордость губернии"), тренер Элина Орлова (в номинации "За служение спорту"), воспитавшая двух серебряных призеров Олимпийских игр в Токио в 2020 году в командном первенстве по фехтованию на рапирах Кирилла и Антона Бородачевых.

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вячеслав федорищев, самарская область, россия, самара