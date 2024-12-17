https://ria.ru/20241217/gosduma-1989710002.html

В Госдуме пообещали возмездие за убийство Кириллова

В Госдуме пообещали возмездие за убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

В Госдуме пообещали возмездие за убийство Кириллова

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что исполнителей и заказчиков убийства начальника войск радиационной, РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:05

2024-12-17T15:05

2024-12-17T15:05

россия

михаил шеремет

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что исполнителей и заказчиков убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова ждет суровое возмездие. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. "России хорошо известно, что такое терроризм. Нет сомнений, что мы в кратчайшие сроки установим, достанем и покараем каждого, кто причастен к теракту. Уверен, что никому не получится нас запугать, чтобы поколебать нашу решимость, стойкость и веру в силу единого народа. Не сомневаюсь, что все исполнители и заказчики понесут самое суровое возмездие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, все погибшие в борьбе с киевским режимом - настоящие воины и защитники России, которые навсегда останутся в сердцах ее народа.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

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россия, михаил шеремет, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве