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В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года - РИА Новости, 17.12.2024
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02:17 17.12.2024 (обновлено: 02:47 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989577474.html
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:17
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22440 рублей", - сказала Бессараб. Она добавила, что это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html
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светлана бессараб, госдума рф
Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года

Депутат Бессараб: МРОТ достигнет 22,4 тысячи рублей с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
"МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22440 рублей", - сказала Бессараб.
Она добавила, что это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года
14 декабря, 13:18
 
Светлана БессарабГосдума РФ
 
 
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