https://ria.ru/20241217/gosduma-1989577474.html
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:17
2024-12-17T02:17
2024-12-17T02:47
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22440 рублей", - сказала Бессараб. Она добавила, что это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html
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светлана бессараб, госдума рф
Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
Депутат Бессараб: МРОТ достигнет 22,4 тысячи рублей с 1 января 2025 года