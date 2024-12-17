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Около 8 тыс рабочих мест появится в районе Аэропорт Москвы по горпрограмме - РИА Новости, 17.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 17.12.2024 (обновлено: 14:02 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gorprogramma-1989686787.html
Около 8 тыс рабочих мест появится в районе Аэропорт Москвы по горпрограмме
Около 8 тыс рабочих мест появится в районе Аэропорт Москвы по горпрограмме - РИА Новости, 17.12.2024
Около 8 тыс рабочих мест появится в районе Аэропорт Москвы по горпрограмме
Недалеко от станции столичного метро "Динамо" возведут деловой комплекс площадью более 70 тысяч кв. м в рамках программы стимулирования создания мест приложения РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:00
2024-12-17T14:02
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Недалеко от станции столичного метро "Динамо" возведут деловой комплекс площадью более 70 тысяч кв. м в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов. "Общественно-деловой центр расположится на Ленинградском проспекте, недалеко от станции метро "Динамо". Трудоустроиться туда смогут около 8 тысяч специалистов различных отраслей экономики. Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать новую точку делового притяжения в районе Аэропорт и обеспечить жителей Северного административного округа рабочими местами рядом с домом", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Отмечается, что инвестором уже получено разрешение на возведение. Он уже приступил к строительству объекта.На сегодняшний день практически завершены земляные работы, ведется строительство конструктива здания. Ввести данный объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. На первом этаже бизнес-центра будет торговая зона с магазинами, отделение банка, ресторан, кафе-пекарня, химчистка и прочие бытовые сервисы, доступные как сотрудникам, так и жителям района.В свою очередь, директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК "Галс-Девелопмент" Светлана Мазур заявила, что бизнес-центр рядом со станцией метро "Динамо" будет частью архитектурного ансамбля "ВТБ Арена парк" и будет соответствовать классу Prime ("Прайм"). По ее словам, общая площадь офисных пространств составит более 50 тысяч "квадратов".С 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти Москвы заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Среди них – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. На развитие городской инфраструктуры привлекут более 2 триллионов рублей.
https://ria.ru/20241217/sobyanin-1989649000.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Около 8 тыс рабочих мест появится в районе Аэропорт Москвы по горпрограмме

В московском районе Аэропорт появится 8 тыс рабочих мест по городской программе

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Макет делового комплекса в московском районе Аэропорт
Макет делового комплекса в московском районе Аэропорт - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Макет делового комплекса в московском районе Аэропорт
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Недалеко от станции столичного метро "Динамо" возведут деловой комплекс площадью более 70 тысяч кв. м в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Общественно-деловой центр расположится на Ленинградском проспекте, недалеко от станции метро "Динамо". Трудоустроиться туда смогут около 8 тысяч специалистов различных отраслей экономики. Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать новую точку делового притяжения в районе Аэропорт и обеспечить жителей Северного административного округа рабочими местами рядом с домом", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
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Отмечается, что инвестором уже получено разрешение на возведение. Он уже приступил к строительству объекта.
На сегодняшний день практически завершены земляные работы, ведется строительство конструктива здания. Ввести данный объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. На первом этаже бизнес-центра будет торговая зона с магазинами, отделение банка, ресторан, кафе-пекарня, химчистка и прочие бытовые сервисы, доступные как сотрудникам, так и жителям района.
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В свою очередь, директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК "Галс-Девелопмент" Светлана Мазур заявила, что бизнес-центр рядом со станцией метро "Динамо" будет частью архитектурного ансамбля "ВТБ Арена парк" и будет соответствовать классу Prime ("Прайм"). По ее словам, общая площадь офисных пространств составит более 50 тысяч "квадратов".
С 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти Москвы заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Среди них – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. На развитие городской инфраструктуры привлекут более 2 триллионов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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