https://ria.ru/20241217/gd-1989714583.html

Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара

Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара - РИА Новости, 17.12.2024

Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2026 года обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:31

2024-12-17T15:31

2024-12-17T15:31

госдума рф

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

евразийский экономический союз

новый год

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/59/1511405901_0:106:1500:950_1920x0_80_0_0_0835f5bc5a9114e1f694818edd70f2d2.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2026 года обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре сертификатов и деклараций, подтверждающую его соответствие установленным требованиям. Документ направлен на защиту права потребителей получать достоверную информацию о товарах и их изготовителях. Действующий закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу (в случае дистанционной торговли - владельцу агрегатора) о предоставлении ссылки на соответствующий реестр. Новый закон обязывает продавца размещать в описании товара ссылку на страницу сайта в интернете, содержащую запись о сертификате соответствия и (или) декларации соответствия в реестре Росаккредитации и (или) едином реестре ЕАЭС. При этом владелец агрегатора должен обеспечить продавцу такую возможность. Если продавец дал в описании товара ссылку на соответствующую страницу в интернете, то в момент передачи товара покупателю информация об обязательном подтверждении его соответствия может не предоставляться. Если реализуемый товар не подлежит обязательной сертификации, владелец агрегатора также должен обеспечить продавцу возможность указать это в его описании в наглядной и доступной форме. Эти обязанности владельца агрегатора не будут распространяться на продажу товаров, бывших в употреблении, а также на случаи, когда договор купли-продажи заключается в торговом объекте, где для покупателя предусмотрена возможность ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988611464.html

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985791021.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), евразийский экономический союз, новый год, общество