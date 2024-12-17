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Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара - РИА Новости, 17.12.2024
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15:31 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/gd-1989714583.html
Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара
Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара - РИА Новости, 17.12.2024
Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2026 года обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:31
2024-12-17T15:31
госдума рф
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
евразийский экономический союз
новый год
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2026 года обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре сертификатов и деклараций, подтверждающую его соответствие установленным требованиям. Документ направлен на защиту права потребителей получать достоверную информацию о товарах и их изготовителях. Действующий закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу (в случае дистанционной торговли - владельцу агрегатора) о предоставлении ссылки на соответствующий реестр. Новый закон обязывает продавца размещать в описании товара ссылку на страницу сайта в интернете, содержащую запись о сертификате соответствия и (или) декларации соответствия в реестре Росаккредитации и (или) едином реестре ЕАЭС. При этом владелец агрегатора должен обеспечить продавцу такую возможность. Если продавец дал в описании товара ссылку на соответствующую страницу в интернете, то в момент передачи товара покупателю информация об обязательном подтверждении его соответствия может не предоставляться. Если реализуемый товар не подлежит обязательной сертификации, владелец агрегатора также должен обеспечить продавцу возможность указать это в его описании в наглядной и доступной форме. Эти обязанности владельца агрегатора не будут распространяться на продажу товаров, бывших в употреблении, а также на случаи, когда договор купли-продажи заключается в торговом объекте, где для покупателя предусмотрена возможность ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988611464.html
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госдума рф, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), евразийский экономический союз, новый год, общество
Госдума РФ, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Евразийский экономический союз, Новый год, Общество
Госдума обязала маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара

обязала маркетплейсы давать в описании товара ссылку на сертификат

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосдума
Госдума - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Госдума. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2026 года обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре сертификатов и деклараций, подтверждающую его соответствие установленным требованиям.
Документ направлен на защиту права потребителей получать достоверную информацию о товарах и их изготовителях.
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Действующий закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу (в случае дистанционной торговли - владельцу агрегатора) о предоставлении ссылки на соответствующий реестр.
Новый закон обязывает продавца размещать в описании товара ссылку на страницу сайта в интернете, содержащую запись о сертификате соответствия и (или) декларации соответствия в реестре Росаккредитации и (или) едином реестре ЕАЭС. При этом владелец агрегатора должен обеспечить продавцу такую возможность.
Если продавец дал в описании товара ссылку на соответствующую страницу в интернете, то в момент передачи товара покупателю информация об обязательном подтверждении его соответствия может не предоставляться.
Если реализуемый товар не подлежит обязательной сертификации, владелец агрегатора также должен обеспечить продавцу возможность указать это в его описании в наглядной и доступной форме.
Эти обязанности владельца агрегатора не будут распространяться на продажу товаров, бывших в употреблении, а также на случаи, когда договор купли-продажи заключается в торговом объекте, где для покупателя предусмотрена возможность ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.
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Госдума РФФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Евразийский экономический союзНовый годОбщество
 
 
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