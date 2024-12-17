https://ria.ru/20241217/gd-1989701779.html
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации - РИА Новости, 17.12.2024
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о введении механизма временного приостановления запрета... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:41
2024-12-17T14:41
2024-12-17T14:54
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда.Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989700361.html
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госдума рф, общество
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации
ГД приняла закон о праве снять запрет деятельности террористической организации
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.