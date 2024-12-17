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ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации - РИА Новости, 17.12.2024
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14:41 17.12.2024 (обновлено: 14:54 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gd-1989701779.html
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации - РИА Новости, 17.12.2024
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о введении механизма временного приостановления запрета... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:41
2024-12-17T14:54
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда.Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989700361.html
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
ГД одобрила приостановку запрета деятельности террористической организации

ГД приняла закон о праве снять запрет деятельности террористической организации

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм
Вчера, 14:32
 
Госдума РФОбщество
 
 
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