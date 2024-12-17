Эксперт объяснил, почему Молдавия может потерять российский газ
Аналитик Юшков назвал риск потери российского газа для Молдавии великим
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Риск потерять российский газ для Молдавии велик, однако все зависит от договоренностей между Россией, Украиной и странами Европы по транзиту, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт напомнил слова премьера Украины Дениса Шмыгаля, который накануне заявил, что Киев после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом" готов к транзиту любого газа, кроме российского. "Но не по происхождению, а просто российского газа, намекая на то, что это юридические основания. Если газ будет принадлежать европейцам, тогда украинцы готовы с ними сотрудничать", – считает Юшков.
Киев, по мнению эксперта, "уже сейчас шантажирует европейцев": если они не будут переоформлять газ и сами договариваться о транзите, тогда поставки остановятся. Украина хочет, чтобы европейские компании подписали допсоглашения с "Газпромом" и перенесли точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу. Тогда по территории Украины будет идти европейский по праву собственности газ, добавил он.
Если Молдавия подпишет с "Газпромом" соглашение о переносе точки сдачи-приемки, будет необязательно переносить объемы на южный маршрут – "Турецкий поток", откуда газ реверсом может пойти по Трансбалканскому коридору, уточнил Юшков.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию и частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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