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Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии - РИА Новости, 17.12.2024
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17:55 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/galuzin-1989759318.html
Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии
Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии - РИА Новости, 17.12.2024
Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил во вторник МИД РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:55
2024-12-17T17:55
в мире
бразилия
россия
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил во вторник МИД РФ. "Затронут ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Украины", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что встреча прошла в дружелюбной атмосфере, "свойственной для российско-бразильского диалога". Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
https://ria.ru/20241211/slovakija-1988528797.html
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в мире, бразилия, россия, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Бразилия, Россия, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии

Замглавы МИД Галузин обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил во вторник МИД РФ.
"Затронут ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Украины", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Отмечается, что встреча прошла в дружелюбной атмосфере, "свойственной для российско-бразильского диалога".
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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В миреБразилияРоссияМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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