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Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии

Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии - РИА Новости, 17.12.2024

Замглавы МИД обсудил ситуацию на Украине с послом Бразилии

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил во вторник МИД РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:55

2024-12-17T17:55

2024-12-17T17:55

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил во вторник МИД РФ. "Затронут ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Украины", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что встреча прошла в дружелюбной атмосфере, "свойственной для российско-бразильского диалога". Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.

https://ria.ru/20241211/slovakija-1988528797.html

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в мире, бразилия, россия, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)