https://ria.ru/20241217/frits-1989643210.html

Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем"

Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем" - РИА Новости, 17.12.2024

Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем"

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своего главного политического оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца уменьшительным именем... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:54

2024-12-17T11:54

2024-12-17T11:54

в мире

германия

россия

украина

олаф шольц

фридрих мерц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своего главного политического оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца уменьшительным именем "Фриц" и заявил, что тот "несет вздор", сам Мерц посчитал это неуважением и заявил, что не потерпит такого обращения. "Фрице Мерц любит несет вздор", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF. Так лидер социал-демократов отреагировал на историю Мерца, который в бундестаге утверждал, что Шольц молча отсиделся на дебатах в Европейском совете. Кроме того, в интервью лидер социал-демократов Шольц выразил уверенность, что, несмотря на серьезный разрыв между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ) в опросах, последняя в итоге продвинется вперед. "СДПГ станет самой сильной партией, это моя цель", - отметил Шольц. На вопрос о возможных коалициях с другими партиями Шольц заявил, что размышлять об этом сейчас не имеет никакого смысла. При этом он отметил, что в будущем правительстве должен быть консенсус по основными вопросам, таким как трансатлантическое партнерство, сотрудничество с НАТО и ЕС. "Те, кто засматривается на Россию, не могут участвовать в правительстве", - заявил Шольц, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с "Союзом Сары Вагенкнехт". Лидер ХДС Фридрих Мерц отреагировал на слова Шольца в свой адрес. "Я не потерплю, чтобы господин федеральный канцлер называл меня лично таким образом и нападал на меня здесь", - сказал Мерц в интервью ZDF. "Он постоянно говорит об уважении, но в тот момент, когда кто-то не согласен с ним, его уважение тут же прекращается. Я не собираюсь опускаться до такого уровня", - добавил лидер ХДС. Бундестаг большинством голосов в понедельник лишил доверия правительство Олафа Шольца. Против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовало 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31,5% избирателей, "Альтернативу для Германии" - 19,5%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16,5%, "Зеленых" - 11,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 5% респондентов.

https://ria.ru/20241214/sholts-1989186429.html

https://ria.ru/20241115/sholts-1984075534.html

https://ria.ru/20241216/sholts-1989566403.html

https://ria.ru/20241204/sholts-1987423090.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, европейский совет, нато