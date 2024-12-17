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Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем" - РИА Новости, 17.12.2024
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11:54 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/frits-1989643210.html
Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем"
Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем" - РИА Новости, 17.12.2024
Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем"
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своего главного политического оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца уменьшительным именем... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:54
2024-12-17T11:54
в мире
германия
россия
украина
олаф шольц
фридрих мерц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своего главного политического оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца уменьшительным именем "Фриц" и заявил, что тот "несет вздор", сам Мерц посчитал это неуважением и заявил, что не потерпит такого обращения. "Фрице Мерц любит несет вздор", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF. Так лидер социал-демократов отреагировал на историю Мерца, который в бундестаге утверждал, что Шольц молча отсиделся на дебатах в Европейском совете. Кроме того, в интервью лидер социал-демократов Шольц выразил уверенность, что, несмотря на серьезный разрыв между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ) в опросах, последняя в итоге продвинется вперед. "СДПГ станет самой сильной партией, это моя цель", - отметил Шольц. На вопрос о возможных коалициях с другими партиями Шольц заявил, что размышлять об этом сейчас не имеет никакого смысла. При этом он отметил, что в будущем правительстве должен быть консенсус по основными вопросам, таким как трансатлантическое партнерство, сотрудничество с НАТО и ЕС. "Те, кто засматривается на Россию, не могут участвовать в правительстве", - заявил Шольц, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с "Союзом Сары Вагенкнехт". Лидер ХДС Фридрих Мерц отреагировал на слова Шольца в свой адрес. "Я не потерплю, чтобы господин федеральный канцлер называл меня лично таким образом и нападал на меня здесь", - сказал Мерц в интервью ZDF. "Он постоянно говорит об уважении, но в тот момент, когда кто-то не согласен с ним, его уважение тут же прекращается. Я не собираюсь опускаться до такого уровня", - добавил лидер ХДС. Бундестаг большинством голосов в понедельник лишил доверия правительство Олафа Шольца. Против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовало 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31,5% избирателей, "Альтернативу для Германии" - 19,5%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16,5%, "Зеленых" - 11,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 5% респондентов.
https://ria.ru/20241214/sholts-1989186429.html
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в мире, германия, россия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, европейский совет, нато
В мире, Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Европейский совет, НАТО
Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем"

Канцлер ФРГ Шольц назвал главу Христианско-демократического союза Мерца "Фрицем"

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своего главного политического оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца уменьшительным именем "Фриц" и заявил, что тот "несет вздор", сам Мерц посчитал это неуважением и заявил, что не потерпит такого обращения.
"Фрице Мерц любит несет вздор", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF. Так лидер социал-демократов отреагировал на историю Мерца, который в бундестаге утверждал, что Шольц молча отсиделся на дебатах в Европейском совете.
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Кроме того, в интервью лидер социал-демократов Шольц выразил уверенность, что, несмотря на серьезный разрыв между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ) в опросах, последняя в итоге продвинется вперед. "СДПГ станет самой сильной партией, это моя цель", - отметил Шольц.
На вопрос о возможных коалициях с другими партиями Шольц заявил, что размышлять об этом сейчас не имеет никакого смысла. При этом он отметил, что в будущем правительстве должен быть консенсус по основными вопросам, таким как трансатлантическое партнерство, сотрудничество с НАТО и ЕС.
"Те, кто засматривается на Россию, не могут участвовать в правительстве", - заявил Шольц, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с "Союзом Сары Вагенкнехт".
Лидер ХДС Фридрих Мерц отреагировал на слова Шольца в свой адрес.
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"Я не потерплю, чтобы господин федеральный канцлер называл меня лично таким образом и нападал на меня здесь", - сказал Мерц в интервью ZDF.
"Он постоянно говорит об уважении, но в тот момент, когда кто-то не согласен с ним, его уважение тут же прекращается. Я не собираюсь опускаться до такого уровня", - добавил лидер ХДС.
Бундестаг большинством голосов в понедельник лишил доверия правительство Олафа Шольца. Против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовало 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.
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Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31,5% избирателей, "Альтернативу для Германии" - 19,5%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16,5%, "Зеленых" - 11,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 5% респондентов.
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В миреГерманияРоссияУкраинаОлаф ШольцФридрих МерцСара ВагенкнехтХДС/ХССЕвропейский советНАТО
 
 
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