https://ria.ru/20241217/frg-1989699768.html

Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ

Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ - РИА Новости, 17.12.2024

Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ

Критикующая поставки оружия на Украину немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) в качестве кандидата на пост канцлера страны... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:30

2024-12-17T14:30

2024-12-17T14:44

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кристиан линднер

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Критикующая поставки оружия на Украину немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) в качестве кандидата на пост канцлера страны выдвигает свою главу Сару Вагенкнехт, данный шаг будет предпринят во избежание "несправедливых преимуществ", сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе. "На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от Союза Сары Вагенкнехт (ССВ)", - сказал он. Его слова приводятся в заявлении на его официальном сайте. По словам Лайе, в партии осознают, что у них нет реальных шансов возглавить немецкий кабмин, но они решили пойти на этот шаг из-за "инфляции кандидатов в канцлеры" и чтобы их конкуренты не получили несправедливого преимущества. Так, к примеру, к участию в некоторых политических телепередачах часто допускаются только кандидаты на пост канцлера. "В действительности же, шансы "Зеленых" или АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас", - добавил он. Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале. Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20241217/frits-1989643210.html

https://ria.ru/20241216/sholts-1989566403.html

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в мире, германия, украина, сара вагенкнехт, олаф шольц, кристиан линднер