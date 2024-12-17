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Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ - РИА Новости, 17.12.2024
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14:30 17.12.2024 (обновлено: 14:44 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/frg-1989699768.html
Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ
Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ - РИА Новости, 17.12.2024
Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ
Критикующая поставки оружия на Украину немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) в качестве кандидата на пост канцлера страны... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:30
2024-12-17T14:44
в мире
германия
украина
сара вагенкнехт
олаф шольц
кристиан линднер
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Критикующая поставки оружия на Украину немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) в качестве кандидата на пост канцлера страны выдвигает свою главу Сару Вагенкнехт, данный шаг будет предпринят во избежание "несправедливых преимуществ", сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе. "На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от Союза Сары Вагенкнехт (ССВ)", - сказал он. Его слова приводятся в заявлении на его официальном сайте. По словам Лайе, в партии осознают, что у них нет реальных шансов возглавить немецкий кабмин, но они решили пойти на этот шаг из-за "инфляции кандидатов в канцлеры" и чтобы их конкуренты не получили несправедливого преимущества. Так, к примеру, к участию в некоторых политических телепередачах часто допускаются только кандидаты на пост канцлера. "В действительности же, шансы "Зеленых" или АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас", - добавил он. Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале. Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
https://ria.ru/20241217/frits-1989643210.html
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в мире, германия, украина, сара вагенкнехт, олаф шольц, кристиан линднер
В мире, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ

Критикующая военную поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Критикующая поставки оружия на Украину немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) в качестве кандидата на пост канцлера страны выдвигает свою главу Сару Вагенкнехт, данный шаг будет предпринят во избежание "несправедливых преимуществ", сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе.
"На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от Союза Сары Вагенкнехт (ССВ)", - сказал он. Его слова приводятся в заявлении на его официальном сайте.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем"
Вчера, 11:54
По словам Лайе, в партии осознают, что у них нет реальных шансов возглавить немецкий кабмин, но они решили пойти на этот шаг из-за "инфляции кандидатов в канцлеры" и чтобы их конкуренты не получили несправедливого преимущества. Так, к примеру, к участию в некоторых политических телепередачах часто допускаются только кандидаты на пост канцлера.
"В действительности же, шансы "Зеленых" или АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас", - добавил он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия
16 декабря, 23:13
Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.
Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине
11 декабря, 00:57
 
В миреГерманияУкраинаСара ВагенкнехтОлаф ШольцКристиан Линднер
 
 
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