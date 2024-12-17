Критикующая поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ
Критикующая военную поддержку Киева Вагенкнехт выдвинется на пост канцлера ФРГ
© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Критикующая поставки оружия на Украину немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) в качестве кандидата на пост канцлера страны выдвигает свою главу Сару Вагенкнехт, данный шаг будет предпринят во избежание "несправедливых преимуществ", сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе.
"На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от Союза Сары Вагенкнехт (ССВ)", - сказал он. Его слова приводятся в заявлении на его официальном сайте.
По словам Лайе, в партии осознают, что у них нет реальных шансов возглавить немецкий кабмин, но они решили пойти на этот шаг из-за "инфляции кандидатов в канцлеры" и чтобы их конкуренты не получили несправедливого преимущества. Так, к примеру, к участию в некоторых политических телепередачах часто допускаются только кандидаты на пост канцлера.
"В действительности же, шансы "Зеленых" или АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас", - добавил он.
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