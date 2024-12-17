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ФБР попросило жителей США не стрелять в летающие объекты - РИА Новости, 17.12.2024
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12:46 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/fbr-1989658111.html
ФБР попросило жителей США не стрелять в летающие объекты
ФБР попросило жителей США не стрелять в летающие объекты - РИА Новости, 17.12.2024
ФБР попросило жителей США не стрелять в летающие объекты
ФБР попросило жителей США не светить лазерами и не стрелять в воздушные объекты, поскольку они могут быть пилотируемыми. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:46
2024-12-17T12:46
в мире
сша
нью-джерси
нью-йорк (город)
джон кирби
фбр
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ФБР попросило жителей США не светить лазерами и не стрелять в воздушные объекты, поскольку они могут быть пилотируемыми. "Управление ФБР в Ньюарке (в штате Нью-Джерси – ред.) и полиция штата Нью-Джерси хотят предупредить общественность о росте числа случаев, когда в глаза пилотов летательных аппаратов попадают лазерные лучи, потому что люди на земле думают, что видят беспилотные летательные системы. Также есть опасения насчет возможного применения людьми огнестрельного оружия по объектам, которые принимаются ими за БПЛА, но могут быть пилотируемыми летательными аппаратами… Могут быть опасные и возможно смертельные последствия, если пилотируемый летательный аппарат попадет под огонь по ошибке как БПЛА", - говорится в заявлении управления ФБР в Ньюарке на его странице в соцсети Х. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. .
https://ria.ru/20241212/ssha-1988931215.html
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в мире, сша, нью-джерси, нью-йорк (город), джон кирби, фбр
В мире, США, Нью-Джерси, Нью-Йорк (город), Джон Кирби, ФБР
ФБР попросило жителей США не стрелять в летающие объекты

ФБР попросило американцев не светить лазерами и не стрелять в воздушные объекты

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ФБР попросило жителей США не светить лазерами и не стрелять в воздушные объекты, поскольку они могут быть пилотируемыми.
"Управление ФБР в Ньюарке (в штате Нью-Джерси – ред.) и полиция штата Нью-Джерси хотят предупредить общественность о росте числа случаев, когда в глаза пилотов летательных аппаратов попадают лазерные лучи, потому что люди на земле думают, что видят беспилотные летательные системы. Также есть опасения насчет возможного применения людьми огнестрельного оружия по объектам, которые принимаются ими за БПЛА, но могут быть пилотируемыми летательными аппаратами… Могут быть опасные и возможно смертельные последствия, если пилотируемый летательный аппарат попадет под огонь по ошибке как БПЛА", - говорится в заявлении управления ФБР в Ньюарке на его странице в соцсети Х.
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В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
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В миреСШАНью-ДжерсиНью-Йорк (город)Джон КирбиФБР
 
 
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