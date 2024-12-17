https://ria.ru/20241217/fas-1989659056.html

ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани

ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани - РИА Новости, 17.12.2024

ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на торгах по строительству дорог в Краснодарском и Ставропольском краях, говорится в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:48

2024-12-17T12:48

2024-12-17T14:09

ставропольский край

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_251adc7fe5ee19a0e25f07712a32fd3f.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на торгах по строительству дорог в Краснодарском и Ставропольском краях, говорится в сообщении ведомства."ФАС раскрыла картель <...> на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях", - сообщили в ФАС. В ведомстве также заявили, что сумма государственных контрактов составила почти 15 миллиардов рублей. Часть торгов проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Против ООО "ДорМост", ООО "СтройЮгРегион" и ООО "АНТ" возбудили дело. Как сообщает ФАС, организации заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 28 торговых процедурах. Участникам картеля грозят оборотные штрафы.

https://ria.ru/20241212/fas-1988776238.html

https://ria.ru/20241206/fas-1987651720.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия