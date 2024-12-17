https://ria.ru/20241217/fas-1989659056.html
ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани
ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани - РИА Новости, 17.12.2024
ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на торгах по строительству дорог в Краснодарском и Ставропольском краях, говорится в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:48
2024-12-17T12:48
2024-12-17T14:09
ставропольский край
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на торгах по строительству дорог в Краснодарском и Ставропольском краях, говорится в сообщении ведомства."ФАС раскрыла картель <...> на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях", - сообщили в ФАС. В ведомстве также заявили, что сумма государственных контрактов составила почти 15 миллиардов рублей. Часть торгов проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Против ООО "ДорМост", ООО "СтройЮгРегион" и ООО "АНТ" возбудили дело. Как сообщает ФАС, организации заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 28 торговых процедурах. Участникам картеля грозят оборотные штрафы.
https://ria.ru/20241212/fas-1988776238.html
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ставропольский край, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Ставропольский край, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС выявила картель на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани
ФАС выявила картель в торгах на 15 миллиардов рублей на Ставрополье и Кубани