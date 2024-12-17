https://ria.ru/20241217/evrosoyuz-1989689936.html

ЕС начал второй блок переговоров об интеграции Албании, заявил Сийярто

ЕС начал второй блок переговоров об интеграции Албании, заявил Сийярто - РИА Новости, 17.12.2024

ЕС начал второй блок переговоров об интеграции Албании, заявил Сийярто

Евросоюз открыл вторую главу переговоров о евроинтеграции Албании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей председательствующей в ЕС Венгрии РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:09

2024-12-17T14:09

2024-12-17T15:46

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Евросоюз открыл вторую главу переговоров о евроинтеграции Албании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей председательствующей в ЕС Венгрии Петер Сийярто. "Албания подала заявку на вступление в Евросоюз 15 лет назад и спустя 15 лет во время председательства Венгрии смогла начать предметные переговоры о вступлении. А когда мы что-то делаем, мы делаем это хорошо, так что под председательством Венгрии теперь открывается вторая группа переговорных глав", - написал Сийярто в соцсети Facebook* перед началом конференции Албании и Евросоюза. В середине октября ЕС открыл первый блок глав переговоров о присоединении с Албанией. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.*Деятельность компании Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241024/evrosoyuz-1979843241.html

https://ria.ru/20241107/siyyarto-1982443737.html

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в мире, венгрия, албания, черногория, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз