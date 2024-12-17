https://ria.ru/20241217/evropa-1989095066.html

Больше не изгой. Трамп назначил нового хозяина Европы

Больше не изгой. Трамп назначил нового хозяина Европы - РИА Новости, 17.12.2024

Больше не изгой. Трамп назначил нового хозяина Европы

Избранный президент США еще не принял пост, а уже посеял раздор в Европе. И не только из-за экономических планов. У Трампа появился "свой человек" в ЕС —... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:02

сша

европа

флорида

виктор орбан

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Избранный президент США еще не принял пост, а уже посеял раздор в Европе. И не только из-за экономических планов. У Трампа появился "свой человек" в ЕС — венгерский премьер Виктор Орбан, которого в Брюсселе и других европейских столицах много и часто критикуют. Но смена власти в Соединенных Штатах может усилить позиции опального политика. О новой связке Вашингтон — Будапешт — в материале РИА Новости.Между Флоридой и МосквойАмериканский избранный президент и венгерский премьер регулярно признаются в симпатиях друг к другу. И встречаются при любой возможности — несмотря на то, что Трамп пока еще не руководитель страны. В марте, задолго до победы на выборах, он принимал Орбана в частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На комплименты республиканец тогда не скупился."Нет никого лучше, умнее, чем Виктор Орбан. Он фантастический, — заявлял Трамп. — Он босс и… он великий лидер. В Европе и во всем мире его уважают". Венгерский премьер отвечает взаимностью. Во время весеннего визита в США он даже не запрашивал аудиенции с действующим президентом Джо Байденом, предпочтя его соперника.Летом последовала резонансная встреча Орбана с Владимиром Путиным. Она спровоцировала жесткую критику в адрес Будапешта со стороны ЕС и байденовской администрации, но не от Трампа. По следам московских переговоров венгерский лидер вновь приехал к нему во Флориду. И в очередной раз демонстративно проигнорировал Байдена."Мы обсудили пути заключения мира (на Украине. — Прим. ред.). Хорошая новость дня: он (Трамп. — Прим. ред.) собирается решить эту проблему!" — сообщил тогда Орбан в соцсети X (бывший Twitter). Пост сопроводил фотографией, на которой оба политика позируют с улыбками и поднятыми вверх большими пальцами."Спасибо, Виктор. Должен наступить мир, и как можно скорее", — заметил Трамп.В ходе избирательной кампании в США официальный Будапешт не скрывал своих предпочтений. Орбан обещал открыть бутылку шампанского в честь победы республиканца."Мы видим шанс на мир, если президентом станет Трамп, — заявлял вслед за боссом глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. — Мы видим шанс на хорошие отношения между Венгрией и США".Орбан одним из первых поздравил Трампа после ноябрьских выборов. "Необходимая победа для всего мира!" — отметил он. Стало понятно, что новая личная встреча не за горами."Ощутим благотворное влияние"На прошлой неделе Орбан вновь посетил Мар-а-Лаго. Компанию гостю и избранному президенту США составили советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и бизнесмен Илон Маск."Будущее началось!" — прокомментировал венгерский премьер ход переговоров."Я верю, что 20 января, после того как Дональд Трамп вступит в должность, мы ощутим его благотворное влияние", — сказал Орбан уже на пресс-конференции после встречи.Разумеется, главной темой беседы стал конфликт на Украине: "В наши дни, когда два человека, двое мужчин садятся за стол переговоров, будь то в Европе или Америке, они, безусловно, не могут избежать разговора о мире и войне".Однако, как подчеркнул Орбан, из-за "очень строгих правовых норм" Трамп "в настоящее время не в состоянии вести переговоры о прекращении огня". Премьер, вероятно, имел в виду так называемый закон Логана, принятый в 1799-м. Он запрещает неуполномоченному лицу общаться с иностранными властями от имени США. Впрочем, подобные обвинения в американской истории предъявляли лишь дважды, а осужденных по закону не было вовсе.Наступили "самые опасные недели"Но если Трамп сам пока и не ведет непосредственных переговоров о мире, то Орбана уже в полной мере можно назвать трансатлантическим посредником.Сразу после разговора с американским избранным президентом он позвонил Владимиру Путину. В ходе часовой беседы состоялся "обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике", отметили в Кремле: "Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".Путин, в свою очередь, изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации и "деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта"."Это самые опасные недели в войне России и Украины, — написал Орбан в соцсети X после звонка. — Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров".Что ждет Европу?Венгерский премьер все активнее включается в посредничество по урегулированию украинского кризиса, а в ЕС тем временем растет беспокойство по поводу его действий. Издание Politico, например, на фоне визита во Флориду и звонка Путина рассказало об истории полугодовой давности, которая произошла на саммите НАТО. Тогда Орбан поссорился с Каей Каллас из-за перспектив членства Украины в блоке. Страна, отметил он, вообще никогда не должна войти в Североатлантический альянс.Каллас, занимавшая тогда пост премьер-министра Эстонии (две недели назад она стала верховным комиссаром Евросоюза по иностранным делам), заявила, что венгерский коллега ошибается. И в знак несогласия даже отменила свое выступление на саммите. Ее примеру последовали несколько других европейских лидеров.Но сейчас, после победы Трампа, учитывая его тесное взаимодействие с Орбаном, игнорировать позицию Будапешта в ЕС будет не так просто, как прежде.Избранный президент США уже анонсировал введение пошлин для товаров из-за рубежа, в том числе из государств Евросоюза. Венгерский лидер в этом случае может стать последней надеждой Брюсселя на то, чтобы хоть как-то повлиять на приходящую американскую администрацию. Но в ответ странам ЕС, очевидно, придется прислушаться к миротворческим заявлениям Вашингтона и Будапешта."Орбан будет считать себя проводником идей Трампа и использовать это, чтобы получить больше влияния в Европе", — уверен основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group (США) Ян Бреммер. "Он надеется, что его вес как своего рода политического посредника станет гораздо важнее, чем раньше", — отмечает директор будапештского аналитического центра Political Capital Петер Креко.Так что Евросоюзу, еще недавно откровенно игнорировавшему Венгрию (даже несмотря на ее председательство в Совете ЕС до конца года), придется лавировать между привычной воинственностью на восточном фланге и экономическим прагматизмом на западном. И мяч в обоих случаях сейчас на стороне Трампа и Орбана.

https://ria.ru/20241104/evropa-1981305579.html

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сша, европа, флорида, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, евросоюз