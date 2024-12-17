Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: ЕС изучает последствия возможной конфискации российских активов - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/es-1989761302.html
Bloomberg: ЕС изучает последствия возможной конфискации российских активов
Bloomberg: ЕС изучает последствия возможной конфискации российских активов - РИА Новости, 17.12.2024
Bloomberg: ЕС изучает последствия возможной конфискации российских активов
Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:58
2024-12-17T17:58
россия
брюссель
киев
сергей лавров
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Европейский Союз оценивает правовые и финансовые последствия конфискации активов центрального банка России, попавших под санкции, для использования Украиной", - заявили агентству неназванные источники. Как уточнили источники агентства, знакомые с вопросом, дипломатическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения из сферы права для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро. "Они (страны ЕС - ред.) также анализируют потенциальное влияние того, что третьи страны решат вывести свои активы из стран, которые будут конфисковывать активы (России - ред.)", - добавляет Блумберг. Согласно агентству, министры иностранных дел ЕС обсудили эту идею на встрече в Брюсселе в понедельник. Как сообщили агентству неназванные источники, обсуждения такого плана могут возобновиться в четверг, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе. По словам источников, страны Балтии и Швеция, выступают "за творческие способы" более эффективного использования замороженных российских активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241205/blinken-1987434684.html
https://ria.ru/20241217/aktivy-1989531441.html
россия
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, киев, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Bloomberg: ЕС изучает последствия возможной конфискации российских активов

Bloomberg: ЕС изучает последствия возможной конфискации активов ЦБ России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Европейский Союз оценивает правовые и финансовые последствия конфискации активов центрального банка России, попавших под санкции, для использования Украиной", - заявили агентству неназванные источники.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе. 4 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Блинкен заявил о завершении работ G7 по передаче Украине российских активов
5 декабря, 02:18
Как уточнили источники агентства, знакомые с вопросом, дипломатическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения из сферы права для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро.
"Они (страны ЕС - ред.) также анализируют потенциальное влияние того, что третьи страны решат вывести свои активы из стран, которые будут конфисковывать активы (России - ред.)", - добавляет Блумберг.
Согласно агентству, министры иностранных дел ЕС обсудили эту идею на встрече в Брюсселе в понедельник. Как сообщили агентству неназванные источники, обсуждения такого плана могут возобновиться в четверг, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе. По словам источников, страны Балтии и Швеция, выступают "за творческие способы" более эффективного использования замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Россия постучит в дверь": в Брюсселе сделали тревожное заявление
Вчера, 08:00
 
РоссияБрюссельКиевСергей ЛавровЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала