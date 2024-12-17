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Ёлки 11: актеры, сюжет фильма, дата выхода, трейлер, отзывы
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14:17 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/elki-1989673606.html
"Елки 11": дата выхода новогодней франшизы, сюжет и новые актеры
Ёлки 11: актеры, сюжет фильма, дата выхода, трейлер, отзывы
"Елки 11": дата выхода новогодней франшизы, сюжет и новые актеры
Премьера фильма "Елки 11" – новой части новогодней франшизы, скоро состоится во всех кинотеатрах страны. Уже полюбившиеся герои и новые персонажи предстали... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:17
2024-12-17T14:17
фильм
дмитрий нагиев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьера фильма "Елки 11" – новой части новогодней франшизы, скоро состоится во всех кинотеатрах страны. Уже полюбившиеся герои и новые персонажи предстали перед зрителями в новеллах, каждая из которых расскажет о чуде, которое обязательно случится, нужно только поверить. Дата выхода кино в 2024 году, детали сюжета, актерский состав и отзыв эксперта – в материале РИА Новости.Фильм Ёлки 11Просмотр новогодних картин всей семьей – многолетняя традиция, которая заставляет поверить в чудеса и задает настроение на все праздники. Как и в предыдущих частях, "Елки 11" состоят из переплетающихся между собой новелл, а действия разворачиваются в разных уголках нашей страны."Новогодняя кинолента "Елки 11" триумфально продолжает франшизу, начатую в 2010 году фильмом "Елки", – комментирует Мария Ламар, режиссер, продюсер, кандидат экономических наук. – После впечатляющего проката первого киноальманаха "Елки", принесшего создателям более 700 миллионов рублей при бюджете 170 миллионов, решение о продолжении проекта было предсказуемым".Франшиза не выпускалась только в 2019 и 2020 годах. При этом авторы киноленты не придерживалась последовательной нумерации фильмов, например, были "Елки 1914", "Елки лохматые", "Елки новые", "Елки последние".Дата выходаЗакрытая премьера состоялась 10 декабря в Москве. По отзывам зрителей, фильм получился трогательным и праздничным. Официальный старт киноленты "Елки 11" объявлен на 19 декабря 2024 года. "Но в некоторых киносетях прокат фильма начался на пять дней раньше, что создатели объясняют новым маркетинговым подходом для повышения интереса к фильму", – отмечает Мария Ламар.ТрейлерАктерыВ съемках приняли участие популярные российские артисты, а также турецкий актер Бурак Озчивит – звезда сериалов "Великолепный век" и "Основание: Осман".Дмитрий Нагиев – дядя Юра;Мария Раскина – Золушка;Кристина Бабушкина – ее мачеха;Бурак Озчивит – играет самого себя;Рузиль Минекаев – Дамир.А также Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Антон Васильев, Валентина Мазунина, Надежда Маркина, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Анатолий Журавлев, Алена Долголенко.СюжетРанее повествуя о разных героях, городах и эпохах, нынешний проект франшизы, "Елки 11" не стал исключением. Основу сюжета, по словам эксперта, составляют новеллы про чудеса, которые происходят в предновогоднее время с героями из разных уголков нашей страны – от Калининграда до Сибири.Героев отдельных новелл играют Дмитрий Нагиев в образе охранника элитного посёлка, Ирина Пегова в амплуа многодетной мамы, Надежда Маркова в роли учительницы, Виктор Хориняк в ипостаси карьериста, а Рузиль Миникаев по сюжету сильно влюблен и должен преодолеть немало препятствий во имя своих чувств."В новелле с участием Рузиля Миникаева авторы обратились, в том числе к беспроигрышному сюжету "Золушки", адаптировав историю под современные тренды. Современный принц в киноленте представлен знойным турецким актером Бураком Озчивитом, который сыграл самого себя и внёс горячую ноту в морозную атмосферу русской зимы. Но герой в исполнении Рузиля Миникаева готов поставить на карту буквально всё, чтобы отвоевать любимую", – говорит Мария Ламар.В кинофраншизе впервые принял участие Сергей Бурунов. Он взял на себя роль невидимого закадрового рассказчика, сопровождающего сюжетные перипетии фильма.Отзыв экспертаПрошлогодняя кинолента "Елки 10" собрала в прокате около 400 миллионов рублей и стала 18-ой в списке самых кассовых фильмов 2023 года. Она уступила "Елки 9", закрепившейся на восьмом месте среди премьер 2022 года с выручкой около 600 миллионов рублей."Поклонники кинофраншизы наверняка посвятят свое время визиту в кинотеатр на полюбившийся фильм, который со временем стал настоящей новогодней традицией, поэтому сборы премьеры "Елки 11" наверняка составят несколько сотен миллионов рублей, – говорит Мария Ламар. – Ведь каждому из нас под Новый год хочется соприкоснуться с чудом, а в фильме каждой искренней мечте суждено непременно сбыться, и никакие препятствия не смогут этому помешать".
https://ria.ru/20241217/komedii-1980149031.html
https://ria.ru/20241209/filmy-1978225195.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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"Елки 11": дата выхода новогодней франшизы, сюжет и новые актеры
"Елки 11": дата выхода новогодней франшизы, сюжет и новые актеры.
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фильм, дмитрий нагиев
фильм, Дмитрий Нагиев

"Елки 11": дата выхода новогодней франшизы, сюжет и новые актеры

© Базелевс Продакшн (2024) Кадр из фильма "Елки 11"
Кадр из фильма Елки 11 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Базелевс Продакшн (2024)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьера фильма "Елки 11" – новой части новогодней франшизы, скоро состоится во всех кинотеатрах страны. Уже полюбившиеся герои и новые персонажи предстали перед зрителями в новеллах, каждая из которых расскажет о чуде, которое обязательно случится, нужно только поверить. Дата выхода кино в 2024 году, детали сюжета, актерский состав и отзыв эксперта – в материале РИА Новости.
Девушки смотрят новогодний фильм - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Лучшие новогодние комедии, которые помогут создать праздничное настроение
Вчера, 15:56

Фильм Ёлки 11

Просмотр новогодних картин всей семьей – многолетняя традиция, которая заставляет поверить в чудеса и задает настроение на все праздники. Как и в предыдущих частях, "Елки 11" состоят из переплетающихся между собой новелл, а действия разворачиваются в разных уголках нашей страны.
"Новогодняя кинолента "Елки 11" триумфально продолжает франшизу, начатую в 2010 году фильмом "Елки", – комментирует Мария Ламар, режиссер, продюсер, кандидат экономических наук. – После впечатляющего проката первого киноальманаха "Елки", принесшего создателям более 700 миллионов рублей при бюджете 170 миллионов, решение о продолжении проекта было предсказуемым".
Франшиза не выпускалась только в 2019 и 2020 годах. При этом авторы киноленты не придерживалась последовательной нумерации фильмов, например, были "Елки 1914", "Елки лохматые", "Елки новые", "Елки последние".
© Базелевс Продакшн (2024) Кадр из фильма "Елки 11"
Кадр из фильма Елки 11 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Базелевс Продакшн (2024)
Кадр из фильма "Елки 11"

Дата выхода

Закрытая премьера состоялась 10 декабря в Москве. По отзывам зрителей, фильм получился трогательным и праздничным. Официальный старт киноленты "Елки 11" объявлен на 19 декабря 2024 года. "Но в некоторых киносетях прокат фильма начался на пять дней раньше, что создатели объясняют новым маркетинговым подходом для повышения интереса к фильму", – отмечает Мария Ламар.

Трейлер

Актеры

В съемках приняли участие популярные российские артисты, а также турецкий актер Бурак Озчивит – звезда сериалов "Великолепный век" и "Основание: Осман".
Дмитрий Нагиев – дядя Юра;
Мария Раскина – Золушка;
Кристина Бабушкина – ее мачеха;
Бурак Озчивит – играет самого себя;
Рузиль Минекаев – Дамир.
А также Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Антон Васильев, Валентина Мазунина, Надежда Маркина, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Анатолий Журавлев, Алена Долголенко.
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9 декабря, 10:55

Сюжет

Ранее повествуя о разных героях, городах и эпохах, нынешний проект франшизы, "Елки 11" не стал исключением. Основу сюжета, по словам эксперта, составляют новеллы про чудеса, которые происходят в предновогоднее время с героями из разных уголков нашей страны – от Калининграда до Сибири.
Героев отдельных новелл играют Дмитрий Нагиев в образе охранника элитного посёлка, Ирина Пегова в амплуа многодетной мамы, Надежда Маркова в роли учительницы, Виктор Хориняк в ипостаси карьериста, а Рузиль Миникаев по сюжету сильно влюблен и должен преодолеть немало препятствий во имя своих чувств.
"В новелле с участием Рузиля Миникаева авторы обратились, в том числе к беспроигрышному сюжету "Золушки", адаптировав историю под современные тренды. Современный принц в киноленте представлен знойным турецким актером Бураком Озчивитом, который сыграл самого себя и внёс горячую ноту в морозную атмосферу русской зимы. Но герой в исполнении Рузиля Миникаева готов поставить на карту буквально всё, чтобы отвоевать любимую", – говорит Мария Ламар.
В кинофраншизе впервые принял участие Сергей Бурунов. Он взял на себя роль невидимого закадрового рассказчика, сопровождающего сюжетные перипетии фильма.
© Базелевс Продакшн (2024) Кадр из фильма "Елки 11"
Кадр из фильма Елки 11 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Базелевс Продакшн (2024)
Кадр из фильма "Елки 11"

Отзыв эксперта

Прошлогодняя кинолента "Елки 10" собрала в прокате около 400 миллионов рублей и стала 18-ой в списке самых кассовых фильмов 2023 года. Она уступила "Елки 9", закрепившейся на восьмом месте среди премьер 2022 года с выручкой около 600 миллионов рублей.
"Поклонники кинофраншизы наверняка посвятят свое время визиту в кинотеатр на полюбившийся фильм, который со временем стал настоящей новогодней традицией, поэтому сборы премьеры "Елки 11" наверняка составят несколько сотен миллионов рублей, – говорит Мария Ламар. – Ведь каждому из нас под Новый год хочется соприкоснуться с чудом, а в фильме каждой искренней мечте суждено непременно сбыться, и никакие препятствия не смогут этому помешать".
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