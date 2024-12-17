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Глава Смоленской области принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 17.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:20 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/elka-1989649855.html
Глава Смоленской области принял участие в акции "Елка желаний"
Глава Смоленской области принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 17.12.2024
Глава Смоленской области принял участие в акции "Елка желаний"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" и исполнил мечты трех детей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:20
2024-12-17T12:20
смоленская область
смоленская область
смоленск
донецкая народная республика
василий анохин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" и исполнил мечты трех детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Новогодние праздники – это время, когда все, особенно дети, ждут чудес. В рамках доброй традиционной акции "Елка желаний" добавлю немного волшебства в жизни трех ребятишек и с радостью исполню их желания", - написал в своем-телеграм глава региона. Анохин рассказал, что Демид из Смоленска мечтал побывать в московском цирке. "Организуем эту поездку в ближайшее время. Анна из села Урзуф Донецкой Народной Республики и Кирилл из нашего областного центра – дети участников СВО. Они загадали новогодние подарки-сюрпризы. Сам выберу, что подарить ребятам", - пояснил губернатор. Цель "Елки желаний" – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства ребятам из многодетных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям участников СВО, маленьким жителям новых регионов нашей страны. К акции может присоединиться каждый желающий, напомнил Анохин.
https://ria.ru/20241216/anokhin-1989534606.html
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смоленская область, смоленск, донецкая народная республика, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Донецкая Народная Республика, Василий Анохин
Глава Смоленской области принял участие в акции "Елка желаний"

Губернатор Анохин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" и исполнил мечты трех детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Новогодние праздники – это время, когда все, особенно дети, ждут чудес. В рамках доброй традиционной акции "Елка желаний" добавлю немного волшебства в жизни трех ребятишек и с радостью исполню их желания", - написал в своем-телеграм глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Анохин рассказал, что Демид из Смоленска мечтал побывать в московском цирке.
"Организуем эту поездку в ближайшее время. Анна из села Урзуф Донецкой Народной Республики и Кирилл из нашего областного центра – дети участников СВО. Они загадали новогодние подарки-сюрпризы. Сам выберу, что подарить ребятам", - пояснил губернатор.
Цель "Елки желаний" – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства ребятам из многодетных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям участников СВО, маленьким жителям новых регионов нашей страны. К акции может присоединиться каждый желающий, напомнил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Смоленская областьСмоленская областьСмоленскДонецкая Народная РеспубликаВасилий Анохин
 
 
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