https://ria.ru/20241217/eksport-1989700601.html

Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года

Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года - РИА Новости, 17.12.2024

Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года

Центры поддержки экспорта Московской области, Севастополя и Республики Татарстан вновь подтвердили свое лидерство в использовании государственной платформы "Мой РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:34

2024-12-17T14:34

2024-12-17T14:34

экономика

московская область (подмосковье)

севастополь

республика татарстан (татарстан)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989700156_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a5a6ed42f5adfd458b8bb1d04fdc33fd.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центры поддержки экспорта Московской области, Севастополя и Республики Татарстан вновь подтвердили свое лидерство в использовании государственной платформы "Мой экспорт", закрепив за собой звания "Кит цифровизации", "Акула цифровизации" и "Осьминог цифровизации" соответственно, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Активность бизнес-сообщества этих регионов на платформе свидетельствует о растущем интересе к цифровым инструментам поддержки экспорта. Этот успех был отмечен на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, проходящей в Екатеринбурге 16-18 декабря", - говорится в сообщении.На конференции, собравшей руководителей ЦПЭ из 77 регионов, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева подчеркнула важность цифровизации для упрощения взаимодействия экспортеров с государством."Для того, чтобы максимально упростить взаимодействие экспортеров с государством, мы активно цифровизируем сервисы, необходимые для ВЭД на цифровой платформе "Мой экспорт". Для компаний это та самая единая точка входа, где всё большее количество услуг становится доступно в режиме 24х7. На платформе в цифровом формате ЦПЭ оказывают 12 услуг, начиная от сопровождения экспортного контракта, заканчивая участием в международных выставках, бизнес-миссиях, сертификацией и содействием в осуществлении транспортировки за рубеж", - сказала Минаева.Платформа "Мой экспорт" значительно упрощает экспортные процессы, предлагая широкий спектр услуг, консультации, помощь в оформлении документов, доступ к финансовым инструментам и господдержке. Для использования платформы достаточно иметь компьютер с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на сайте. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 37 тысяч юридических лиц и ИП, которым оказано свыше 1,1 миллиона услуг.

https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html

https://ria.ru/20241213/rets-1989080720.html

московская область (подмосковье)

севастополь

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, московская область (подмосковье), севастополь, республика татарстан (татарстан), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт