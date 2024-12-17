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Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года - РИА Новости, 17.12.2024
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14:34 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/eksport-1989700601.html
Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года
Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года - РИА Новости, 17.12.2024
Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года
Центры поддержки экспорта Московской области, Севастополя и Республики Татарстан вновь подтвердили свое лидерство в использовании государственной платформы "Мой РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:34
2024-12-17T14:34
экономика
московская область (подмосковье)
севастополь
республика татарстан (татарстан)
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центры поддержки экспорта Московской области, Севастополя и Республики Татарстан вновь подтвердили свое лидерство в использовании государственной платформы "Мой экспорт", закрепив за собой звания "Кит цифровизации", "Акула цифровизации" и "Осьминог цифровизации" соответственно, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Активность бизнес-сообщества этих регионов на платформе свидетельствует о растущем интересе к цифровым инструментам поддержки экспорта. Этот успех был отмечен на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, проходящей в Екатеринбурге 16-18 декабря", - говорится в сообщении.На конференции, собравшей руководителей ЦПЭ из 77 регионов, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева подчеркнула важность цифровизации для упрощения взаимодействия экспортеров с государством."Для того, чтобы максимально упростить взаимодействие экспортеров с государством, мы активно цифровизируем сервисы, необходимые для ВЭД на цифровой платформе "Мой экспорт". Для компаний это та самая единая точка входа, где всё большее количество услуг становится доступно в режиме 24х7. На платформе в цифровом формате ЦПЭ оказывают 12 услуг, начиная от сопровождения экспортного контракта, заканчивая участием в международных выставках, бизнес-миссиях, сертификацией и содействием в осуществлении транспортировки за рубеж", - сказала Минаева.Платформа "Мой экспорт" значительно упрощает экспортные процессы, предлагая широкий спектр услуг, консультации, помощь в оформлении документов, доступ к финансовым инструментам и господдержке. Для использования платформы достаточно иметь компьютер с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на сайте. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 37 тысяч юридических лиц и ИП, которым оказано свыше 1,1 миллиона услуг.
https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html
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московская область (подмосковье)
севастополь
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экономика, московская область (подмосковье), севастополь, республика татарстан (татарстан), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Экономика, Московская область (Подмосковье), Севастополь, Республика Татарстан (Татарстан), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт
Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года

Лидеры цифровизации экспорта сохраняют позиции по итогам 11 месяцев 2024 года

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦСтатуэтки "Кит цифровизации", "Акула цифровизации" и "Осьминог цифровизации"
Статуэтки Кит цифровизации, Акула цифровизации и Осьминог цифровизации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Статуэтки "Кит цифровизации", "Акула цифровизации" и "Осьминог цифровизации"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центры поддержки экспорта Московской области, Севастополя и Республики Татарстан вновь подтвердили свое лидерство в использовании государственной платформы "Мой экспорт", закрепив за собой звания "Кит цифровизации", "Акула цифровизации" и "Осьминог цифровизации" соответственно, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Активность бизнес-сообщества этих регионов на платформе свидетельствует о растущем интересе к цифровым инструментам поддержки экспорта. Этот успех был отмечен на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, проходящей в Екатеринбурге 16-18 декабря", - говорится в сообщении.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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16 декабря, 15:58
На конференции, собравшей руководителей ЦПЭ из 77 регионов, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева подчеркнула важность цифровизации для упрощения взаимодействия экспортеров с государством.
"Для того, чтобы максимально упростить взаимодействие экспортеров с государством, мы активно цифровизируем сервисы, необходимые для ВЭД на цифровой платформе "Мой экспорт". Для компаний это та самая единая точка входа, где всё большее количество услуг становится доступно в режиме 24х7. На платформе в цифровом формате ЦПЭ оказывают 12 услуг, начиная от сопровождения экспортного контракта, заканчивая участием в международных выставках, бизнес-миссиях, сертификацией и содействием в осуществлении транспортировки за рубеж", - сказала Минаева.
Платформа "Мой экспорт" значительно упрощает экспортные процессы, предлагая широкий спектр услуг, консультации, помощь в оформлении документов, доступ к финансовым инструментам и господдержке. Для использования платформы достаточно иметь компьютер с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на сайте. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 37 тысяч юридических лиц и ИП, которым оказано свыше 1,1 миллиона услуг.
Заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению Международная кооперация и экспорт - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)СевастопольРеспублика Татарстан (Татарстан)Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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