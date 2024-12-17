https://ria.ru/20241217/efimov-1989647963.html

Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств

Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств - РИА Новости, 17.12.2024

Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств

На юго-востоке Москвы с 2022 года выделили для строительства производств более 25 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:07

2024-12-17T14:07

2024-12-17T14:07

москва

некрасовка

капотня

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с 2022 года выделили для строительства производств более 25 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату – всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, инвестиции в проекты, которые обеспечат создание более 2,5 тысячи рабочих мест, могут составить более 20 миллиардов рублей. Земля предоставляется для реализации масштабных инвестпроектов (МаиП).Например, в ЮВАО будет комплекс, где разместятся предприятия, работающие в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Еще появятся заводы по изготовлению станков и выпуску стройматериалов, указывается в сообщении.В нем добавляется, что для станкостроительного производства вблизи индустриального парка "Руднево" Москва предоставила инвестору более 10 гектаров земли по льготной ставке и льготный инвестиционный кредит.Всего, как добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, с начала 2024 года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков (более 22 гектаров) на юго-востоке города. Здесь появится 244 тысячи "квадратов" производственной недвижимости.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что для возведения производств инвесторам и застройщикам выделили 50 земельных участков за один рубль в год.

https://ria.ru/20241217/efimov-1989558290.html

https://ria.ru/20241216/efimov-1989412298.html

москва

некрасовка

капотня

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москва, некрасовка, капотня, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы