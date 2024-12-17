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Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств - РИА Новости, 17.12.2024
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14:07 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/efimov-1989647963.html
Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств
Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств - РИА Новости, 17.12.2024
Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств
На юго-востоке Москвы с 2022 года выделили для строительства производств более 25 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:07
2024-12-17T14:07
москва
некрасовка
капотня
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с 2022 года выделили для строительства производств более 25 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату – всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, инвестиции в проекты, которые обеспечат создание более 2,5 тысячи рабочих мест, могут составить более 20 миллиардов рублей. Земля предоставляется для реализации масштабных инвестпроектов (МаиП).Например, в ЮВАО будет комплекс, где разместятся предприятия, работающие в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Еще появятся заводы по изготовлению станков и выпуску стройматериалов, указывается в сообщении.В нем добавляется, что для станкостроительного производства вблизи индустриального парка "Руднево" Москва предоставила инвестору более 10 гектаров земли по льготной ставке и льготный инвестиционный кредит.Всего, как добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, с начала 2024 года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков (более 22 гектаров) на юго-востоке города. Здесь появится 244 тысячи "квадратов" производственной недвижимости.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что для возведения производств инвесторам и застройщикам выделили 50 земельных участков за один рубль в год.
https://ria.ru/20241217/efimov-1989558290.html
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москва, некрасовка, капотня, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Некрасовка, Капотня, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с 2022 года выделили для строительства производств более 25 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату – всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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По его словам, инвестиции в проекты, которые обеспечат создание более 2,5 тысячи рабочих мест, могут составить более 20 миллиардов рублей. Земля предоставляется для реализации масштабных инвестпроектов (МаиП).
Например, в ЮВАО будет комплекс, где разместятся предприятия, работающие в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Еще появятся заводы по изготовлению станков и выпуску стройматериалов, указывается в сообщении.
В нем добавляется, что для станкостроительного производства вблизи индустриального парка "Руднево" Москва предоставила инвестору более 10 гектаров земли по льготной ставке и льготный инвестиционный кредит.
Всего, как добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, с начала 2024 года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков (более 22 гектаров) на юго-востоке города. Здесь появится 244 тысячи "квадратов" производственной недвижимости.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что для возведения производств инвесторам и застройщикам выделили 50 земельных участков за один рубль в год.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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МоскваНекрасовкаКапотняВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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