https://ria.ru/20241217/efimov-1989558290.html

Ефимов: участок у метро "Технопарк" в Москве реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: участок у метро "Технопарк" в Москве реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 17.12.2024

Ефимов: участок у метро "Технопарк" в Москве реорганизуют в рамках КРТ

На юге Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой комплекс, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:08

2024-12-17T09:08

2024-12-17T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На юге Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой комплекс, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство современного жилья. Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в Даниловском районе около 80 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Жилой комплекс площадью 21,58 тысячи квадратных метров планируется построить на участке вблизи станции метро "Технопарк" и проспекта Андропова. На первом этаже разместят магазины, заведения общепита, сервисы бытового обслуживания и другие коммерческие предприятия. На территории ЖК также проложат дороги и пешеходные зоны, обустроят территорию для спорта и отдыха.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы