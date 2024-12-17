Ефимов: участок у метро "Технопарк" в Москве реорганизуют в рамках КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На юге Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой комплекс, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство современного жилья. Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в Даниловском районе около 80 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Жилой комплекс площадью 21,58 тысячи квадратных метров планируется построить на участке вблизи станции метро "Технопарк" и проспекта Андропова. На первом этаже разместят магазины, заведения общепита, сервисы бытового обслуживания и другие коммерческие предприятия. На территории ЖК также проложат дороги и пешеходные зоны, обустроят территорию для спорта и отдыха.