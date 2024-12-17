https://ria.ru/20241217/ebidoebi-1989730746.html

"Ёбидоёби" сменила название юрлица

"Ёбидоёби" сменила название юрлица - РИА Новости, 17.12.2024

"Ёбидоёби" сменила название юрлица

Сеть суши "Ёбидоёби" сменила скандальное название после года разбирательств и попыток обойти постановление суда, сообщило управление службы судебных приставов... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:32

2024-12-17T16:32

2024-12-17T22:55

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Сеть суши "Ёбидоёби" сменила скандальное название после года разбирательств и попыток обойти постановление суда, сообщило управление службы судебных приставов Мордовии. Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023-го обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали, а также вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждала, что название — это транслитерация японской фразы "День недели — суббота". Верховный суд России в январе 2024 года подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование. "Предприниматели продолжали спорить с решением, пытаясь сохранить созвучное наименование, но их иски неоднократно отклонялись. В ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, так как компания перенесла свой офис в Саранск. Они проводили разъяснительные беседы с представителями предприятия, предупреждая о последствиях неисполнения закона. В итоге владельцы бизнеса согласились на смену имени, что позволило наконец закрыть это резонансное дело", — сообщила пресс-служба УФССП Мордовии. Между тем поиск в интернете по-прежнему выдает ссылки на доставку суши с названием "Ёбидоёби" в разных городах России. Ранее сооснователь сети Константин Зимен рассказал РИА Новости, что "Ёбидоёби" не будет менять коммерческое обозначение, то есть всем известное название бренда, которое используется в маркетинговых материалах, логотипах и рекламе. Он также пояснил, что судебные разбирательства касаются только фирменного наименования юрлица, то есть ООО "Ёбидоёби", которое используется в документах и регистрируется государством. Как убедился корреспондент РИА Новости, фирменное наименование юрлица с теми же ИНН и ОГРН, что и у компании "Ёбидоёби", теперь выглядит как ООО "Суши с приставкой суши", руководитель — Константин Зимен.

https://ria.ru/20241217/brend-1989720036.html

https://ria.ru/20231207/ufas-1914287767.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), республика мордовия