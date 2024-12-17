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"Ёбидоёби" сменила название юрлица - РИА Новости, 17.12.2024
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16:32 17.12.2024 (обновлено: 22:55 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ebidoebi-1989730746.html
"Ёбидоёби" сменила название юрлица
"Ёбидоёби" сменила название юрлица - РИА Новости, 17.12.2024
"Ёбидоёби" сменила название юрлица
Сеть суши "Ёбидоёби" сменила скандальное название после года разбирательств и попыток обойти постановление суда, сообщило управление службы судебных приставов... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:32
2024-12-17T22:55
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Сеть суши "Ёбидоёби" сменила скандальное название после года разбирательств и попыток обойти постановление суда, сообщило управление службы судебных приставов Мордовии. Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023-го обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали, а также вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждала, что название — это транслитерация японской фразы "День недели — суббота". Верховный суд России в январе 2024 года подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование. "Предприниматели продолжали спорить с решением, пытаясь сохранить созвучное наименование, но их иски неоднократно отклонялись. В ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, так как компания перенесла свой офис в Саранск. Они проводили разъяснительные беседы с представителями предприятия, предупреждая о последствиях неисполнения закона. В итоге владельцы бизнеса согласились на смену имени, что позволило наконец закрыть это резонансное дело", — сообщила пресс-служба УФССП Мордовии. Между тем поиск в интернете по-прежнему выдает ссылки на доставку суши с названием "Ёбидоёби" в разных городах России. Ранее сооснователь сети Константин Зимен рассказал РИА Новости, что "Ёбидоёби" не будет менять коммерческое обозначение, то есть всем известное название бренда, которое используется в маркетинговых материалах, логотипах и рекламе. Он также пояснил, что судебные разбирательства касаются только фирменного наименования юрлица, то есть ООО "Ёбидоёби", которое используется в документах и регистрируется государством. Как убедился корреспондент РИА Новости, фирменное наименование юрлица с теми же ИНН и ОГРН, что и у компании "Ёбидоёби", теперь выглядит как ООО "Суши с приставкой суши", руководитель — Константин Зимен.
https://ria.ru/20241217/brend-1989720036.html
https://ria.ru/20231207/ufas-1914287767.html
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), республика мордовия
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Республика Мордовия
"Ёбидоёби" сменила название юрлица

Компания "Ёбидоёби" сменила название юрлица на "Суши с приставкой суши"

© Фото : ЁбидоёбиСеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби"
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Ёбидоёби
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Сеть суши "Ёбидоёби" сменила скандальное название после года разбирательств и попыток обойти постановление суда, сообщило управление службы судебных приставов Мордовии.
Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023-го обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали, а также вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждала, что название — это транслитерация японской фразы "День недели — суббота". Верховный суд России в январе 2024 года подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование.
Блюда традиционной японской кухни - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Ёбидоёби" продолжит использовать бренд на вывесках и в рекламе
Вчера, 15:46
"Предприниматели продолжали спорить с решением, пытаясь сохранить созвучное наименование, но их иски неоднократно отклонялись. В ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, так как компания перенесла свой офис в Саранск. Они проводили разъяснительные беседы с представителями предприятия, предупреждая о последствиях неисполнения закона. В итоге владельцы бизнеса согласились на смену имени, что позволило наконец закрыть это резонансное дело", — сообщила пресс-служба УФССП Мордовии.
Между тем поиск в интернете по-прежнему выдает ссылки на доставку суши с названием "Ёбидоёби" в разных городах России.
Ранее сооснователь сети Константин Зимен рассказал РИА Новости, что "Ёбидоёби" не будет менять коммерческое обозначение, то есть всем известное название бренда, которое используется в маркетинговых материалах, логотипах и рекламе. Он также пояснил, что судебные разбирательства касаются только фирменного наименования юрлица, то есть ООО "Ёбидоёби", которое используется в документах и регистрируется государством.
Как убедился корреспондент РИА Новости, фирменное наименование юрлица с теми же ИНН и ОГРН, что и у компании "Ёбидоёби", теперь выглядит как ООО "Суши с приставкой суши", руководитель — Константин Зимен.
Нигири суши - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
УФАС завело дело на "Ёбидоёби" из-за рекламы с "куни" в Приморье
7 декабря 2023, 10:43
 
РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Республика Мордовия
 
 
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