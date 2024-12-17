https://ria.ru/20241217/dzhaz-1989510077.html

Более 6 тысяч школьников поучаствуют в проекте "Джаз в московские школы"

Более 6 тысяч школьников поучаствуют в проекте "Джаз в московские школы" - РИА Новости, 17.12.2024

Более 6 тысяч школьников поучаствуют в проекте "Джаз в московские школы"

Более шести тысяч московских школьников смогут принять участие в образовательном проекте столичных властей "Джаз в московские школы", реализуемом при поддержке... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:00

2024-12-17T10:00

2024-12-17T14:25

москва

джаз

общество

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Более шести тысяч московских школьников смогут принять участие в образовательном проекте столичных властей "Джаз в московские школы", реализуемом при поддержке строительного холдинга "Группа ЛСР", сообщает пресс-служба компании.Проект "Джаз в московские школы" проходит с ноября 2024 года по май 2025 года. Принять участие в нем могут обучающиеся 7–11 классов образовательных организаций. Концерты цикла проходят в столичных школах по понедельникам после уроков."Во всех регионах своего присутствия особое внимание компания уделяет строительству социальных объектов. В этом году в Москве мы уже открыли два детских сада, рассчитанных в общей сложности на 550 малышей. В строительстве находится образовательный кластер в Западном Дегунино на 1300 учеников, состоящий из детского сада с бассейном и школы. Таким образом, поддержка проекта "Джаз в московские школы" органично вписывается в стремление "Группы ЛСР" участвовать в социально значимых инициативах и заботиться о подрастающих поколениях", – отметил директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям "Группы ЛСР" Александр Зильберт.Проект "Джаз в московские школы" реализуется департаментом образования города Москвы совместно с джазменом Петром Востоковым и его Большим джазовым оркестром. В течение 2024/25 учебного года музыканты проведут 30 концертов в разных московских школах и расскажут об истории джаза и о его влиянии на мировую музыкальную культуру.

https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html

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москва, джаз, общество