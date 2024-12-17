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Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
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10:16 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/dvor-1989617153.html
Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов
Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов
Полицейские не пропускают автомобили жителей дома и сторонние гражданские машины во двор на Рязанском проспекте, где произошел взрыв, передает корреспондент РИА РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:16
2024-12-17T10:16
происшествия
москва
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полицейские не пропускают автомобили жителей дома и сторонние гражданские машины во двор на Рязанском проспекте, где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. Территория оцеплена лентами, автомобили направляются в объезд с другой стороны дома. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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происшествия, москва, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, видео
Происшествия, Москва, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полицейские не пропускают автомобили жителей дома и сторонние гражданские машины во двор на Рязанском проспекте, где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T10:16
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Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов

Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб генерал Кириллов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полицейские не пропускают автомобили жителей дома и сторонние гражданские машины во двор на Рязанском проспекте, где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Территория оцеплена лентами, автомобили направляются в объезд с другой стороны дома.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
 
ПроисшествияМоскваИгорь КирилловВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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