https://ria.ru/20241217/dtp-1989723180.html
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом - РИА Новости, 17.12.2024
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом
Пять человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса с легковым автомобилем в Чувашии, сообщило МВД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:59
2024-12-17T15:59
2024-12-17T15:59
происшествия
шумерля
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса с легковым автомобилем в Чувашии, сообщило МВД региона в Telegram-канале. ДТП произошло во вторник около 13.30 на перекрестке проезда Мебельщиков и улицы Ленина в городе Шумерле. "Skoda, за рулем которой был 64-летний житель города, столкнулась с маршрутным микроавтобусом "Газель" под управлением 34-летнего местного жителя. В салоне автобуса 5-го маршрута на момент ДТП находилось 14 человек. За медицинской помощью обратилось пятеро: водитель и двое пассажиров микроавтобуса, а также двое пассажиров иномарки, в том числе 13-летняя девочка", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего уточняются. Подчеркивается, что оба участника аварии трезвы.
https://ria.ru/20241217/dtp-1989711554.html
шумерля
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, шумерля, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Шумерля, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП при столкновении маршрутки с легковушкой