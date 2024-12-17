https://ria.ru/20241217/dtp-1989711554.html

В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек

В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек - РИА Новости, 17.12.2024

В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек

Десять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске, сообщают управление Госавтоинспекции и минздрав Смоленской области. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:14

2024-12-17T15:14

2024-12-17T15:17

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Десять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске, сообщают управление Госавтоинспекции и минздрав Смоленской области. "По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, при повороте с улицы Дзержинского на улицу Нахимова не предоставил преимущество в движении трактору под управлением водителя 1990 года рождения", - сообщает Госавтоинспекция. Отмечается, что в результате ДТП пассажиры маршрутного такси обратились за медицинской помощью. "По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди них – один несовершеннолетний ребенок (17 лет). Состояние всех пострадавших лёгкой и средней степени тяжести", - информирует минздрав. Восемь человек для осмотра были доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, подросток – в Смоленскую областную клиническую больницу. У некоторых пациентов выявлено сотрясение мозга, у одного пассажира перелом, отмечают в минздраве.

https://ria.ru/20240923/avariya-1974304270.html

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происшествия, смоленск, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), гаи