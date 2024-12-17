Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 17.12.2024 (обновлено: 15:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/dtp-1989711554.html
В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек
В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек - РИА Новости, 17.12.2024
В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек
Десять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске, сообщают управление Госавтоинспекции и минздрав Смоленской области. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:14
2024-12-17T15:17
происшествия
смоленск
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
гаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989712462_76:0:1155:607_1920x0_80_0_0_fbf91e78e6214dcb7ed3cd22c95e6670.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Десять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске, сообщают управление Госавтоинспекции и минздрав Смоленской области. "По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, при повороте с улицы Дзержинского на улицу Нахимова не предоставил преимущество в движении трактору под управлением водителя 1990 года рождения", - сообщает Госавтоинспекция. Отмечается, что в результате ДТП пассажиры маршрутного такси обратились за медицинской помощью. "По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди них – один несовершеннолетний ребенок (17 лет). Состояние всех пострадавших лёгкой и средней степени тяжести", - информирует минздрав. Восемь человек для осмотра были доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, подросток – в Смоленскую областную клиническую больницу. У некоторых пациентов выявлено сотрясение мозга, у одного пассажира перелом, отмечают в минздраве.
https://ria.ru/20240923/avariya-1974304270.html
https://ria.ru/20240904/avariya-1970515534.html
смоленск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989712462_235:0:1044:607_1920x0_80_0_0_e1b71c8f05f89cdfc08fab818ed06476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), гаи
Происшествия, Смоленск, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ГАИ
В ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске пострадали десять человек

ГАИ: в Смоленске маршрутка столкнулась с трактором, пострадали десять человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Смоленской областиМесто ДТП с участием маршрутки и трактора в Смоленске. 17 декабря 2024
Место ДТП с участием маршрутки и трактора в Смоленске. 17 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Смоленской области
Место ДТП с участием маршрутки и трактора в Смоленске. 17 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Десять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске, сообщают управление Госавтоинспекции и минздрав Смоленской области.
"По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, при повороте с улицы Дзержинского на улицу Нахимова не предоставил преимущество в движении трактору под управлением водителя 1990 года рождения", - сообщает Госавтоинспекция.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке
23 сентября, 19:29
Отмечается, что в результате ДТП пассажиры маршрутного такси обратились за медицинской помощью.
"По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди них – один несовершеннолетний ребенок (17 лет). Состояние всех пострадавших лёгкой и средней степени тяжести", - информирует минздрав.
Восемь человек для осмотра были доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, подросток – в Смоленскую областную клиническую больницу. У некоторых пациентов выявлено сотрясение мозга, у одного пассажира перелом, отмечают в минздраве.
Место ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Вяземском районе Смоленской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Смоленской области водителя грузовика арестовали после смертельного ДТП
4 сентября, 14:28
 
ПроисшествияСмоленскРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ГАИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала