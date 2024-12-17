https://ria.ru/20241217/dtp-1989662589.html

В Саранске кроссовер протаранил легковушку

В Саранске кроссовер протаранил легковушку - РИА Новости, 17.12.2024

В Саранске кроссовер протаранил легковушку

Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:04

2024-12-17T13:04

2024-12-17T18:24

происшествия

авто

саранск

пролетарский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД Мордовии. ДТП произошло в понедельник в 21.45 в Пролетарском районе. "Водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь по улице Ботевградская, на перекрестке с улицей Васенко совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ 21099" под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома", - говорится в сообщении. После столкновения машины врезались в стену здания. "В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ 21099" от полученных травм скончался на месте ДТП. У водителя Toyota взята кровь на анализ", - отмечается в сообщении. В местных соцсетях публикуют видео с камеры наблюдения, где кроссовер буквально наскочил на старенькую "девяносто девятую", раздавив ее и впечатав в стену.

https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html

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саранск

пролетарский район

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происшествия, авто, саранск, пролетарский район, россия