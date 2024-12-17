https://ria.ru/20241217/dtp-1989662589.html
В Саранске кроссовер протаранил легковушку
В Саранске кроссовер протаранил легковушку - РИА Новости, 17.12.2024
В Саранске кроссовер протаранил легковушку
Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:04
2024-12-17T13:04
2024-12-17T18:24
происшествия
авто
саранск
пролетарский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989661294_0:4:2538:1432_1920x0_80_0_0_407f2c1e246c22f43872a2dffe8cab14.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД Мордовии. ДТП произошло в понедельник в 21.45 в Пролетарском районе. "Водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь по улице Ботевградская, на перекрестке с улицей Васенко совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ 21099" под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома", - говорится в сообщении. После столкновения машины врезались в стену здания. "В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ 21099" от полученных травм скончался на месте ДТП. У водителя Toyota взята кровь на анализ", - отмечается в сообщении. В местных соцсетях публикуют видео с камеры наблюдения, где кроссовер буквально наскочил на старенькую "девяносто девятую", раздавив ее и впечатав в стену.
https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html
https://ria.ru/20241217/dtp-1989595981.html
саранск
пролетарский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989661294_429:0:2538:1582_1920x0_80_0_0_754b99b329b5b89339710e6d96c710b3.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саранск, пролетарский район, россия
Происшествия, Авто, Саранск, Пролетарский район, Россия
В Саранске кроссовер протаранил легковушку
В Саранске молодой водитель погиб, врезавшись в стену здания после ДТП
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД Мордовии.
ДТП произошло в понедельник в 21.45 в Пролетарском районе
.
"Водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь по улице Ботевградская, на перекрестке с улицей Васенко совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ 21099" под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома", - говорится в сообщении.
После столкновения машины врезались в стену здания.
"В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ 21099" от полученных травм скончался на месте ДТП. У водителя Toyota взята кровь на анализ", - отмечается в сообщении.
В местных соцсетях публикуют видео с камеры наблюдения, где кроссовер буквально наскочил на старенькую "девяносто девятую", раздавив ее и впечатав в стену.