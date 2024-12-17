Рейтинг@Mail.ru
В Саранске кроссовер протаранил легковушку - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 17.12.2024 (обновлено: 18:24 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/dtp-1989662589.html
В Саранске кроссовер протаранил легковушку
В Саранске кроссовер протаранил легковушку - РИА Новости, 17.12.2024
В Саранске кроссовер протаранил легковушку
Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:04
2024-12-17T18:24
происшествия
авто
саранск
пролетарский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989661294_0:4:2538:1432_1920x0_80_0_0_407f2c1e246c22f43872a2dffe8cab14.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД Мордовии. ДТП произошло в понедельник в 21.45 в Пролетарском районе. "Водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь по улице Ботевградская, на перекрестке с улицей Васенко совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ 21099" под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома", - говорится в сообщении. После столкновения машины врезались в стену здания. "В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ 21099" от полученных травм скончался на месте ДТП. У водителя Toyota взята кровь на анализ", - отмечается в сообщении. В местных соцсетях публикуют видео с камеры наблюдения, где кроссовер буквально наскочил на старенькую "девяносто девятую", раздавив ее и впечатав в стену.
https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html
https://ria.ru/20241217/dtp-1989595981.html
саранск
пролетарский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989661294_429:0:2538:1582_1920x0_80_0_0_754b99b329b5b89339710e6d96c710b3.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, саранск, пролетарский район, россия
Происшествия, Авто, Саранск, Пролетарский район, Россия
В Саранске кроссовер протаранил легковушку

В Саранске молодой водитель погиб, врезавшись в стену здания после ДТП

На месте ДТП в Саранске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
На месте ДТП в Саранске. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
На месте ДТП в Саранске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД Мордовии.
ДТП произошло в понедельник в 21.45 в Пролетарском районе.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП
24 октября, 10:07
"Водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь по улице Ботевградская, на перекрестке с улицей Васенко совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ 21099" под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома", - говорится в сообщении.
После столкновения машины врезались в стену здания.
"В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ 21099" от полученных травм скончался на месте ДТП. У водителя Toyota взята кровь на анализ", - отмечается в сообщении.
В местных соцсетях публикуют видео с камеры наблюдения, где кроссовер буквально наскочил на старенькую "девяносто девятую", раздавив ее и впечатав в стену.
Место происшествия, где автомобиль Chevrolet Cobalt не справился с управлением и столкнулся с грузовиком МАЗ в Ульяновской области. 17 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП
Вчера, 08:10
 
ПроисшествияАвтоСаранскПролетарский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала